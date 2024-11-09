Кому можуть скоротити пенсії: пенсіонери тоді втратять понад 2 300 гривень

Бюджетний комітет пропонує уряду України внести в проєкт державного бюджету певні зміни. Одна із таких правок може торкнутися пенсіонерів. Йдеться про скорочення "чорнобильських пенсій" та доплат.

Яким пенсіонерам можуть скоротити доплати

Скорочення доплат для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, може дозволити заощадити близько 15 мільярдів гривень у бюджеті, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Роксолани Підласої, голови бюджетного комітету Верховної ради.

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Йдеться про скасування доплати на суму 2 361 гривні, яку отримували пенсіонери, що проживали в зоні обов'язкового чи добровільного відселення.

Водночас доплати можуть залишити для тих пенсіонерів, хто не працює та постійно проживає у зоні, або ж тим, хто працював там постійно з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, однак лише якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті.

Нагадуємо! Пенсії для постраждалих внаслідок аварії складають для I групи – 8 187,48 гривні, для II групи – 6 549,98 гривні, для III групи – 5 048,95 гривні, а для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні. Натомість ліквідатори аварії отримують: I група – 100% середньої зарплати по Україні, тобто 13 376,21 гривні, II група – 80%, або 10 700,97 гривні, III група – 60%, або 8 025,73 гривні.