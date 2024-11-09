Яким пенсіонерам можуть скоротити доплати

Скорочення доплат для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, може дозволити заощадити близько 15 мільярдів гривень у бюджеті, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Роксолани Підласої, голови бюджетного комітету Верховної ради.

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Йдеться про скасування доплати на суму 2 361 гривні, яку отримували пенсіонери, що проживали в зоні обов'язкового чи добровільного відселення.

Водночас доплати можуть залишити для тих пенсіонерів, хто не працює та постійно проживає у зоні, або ж тим, хто працював там постійно з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, однак лише якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті.

Нагадуємо! Пенсії для постраждалих внаслідок аварії складають для I групи – 8 187,48 гривні, для II групи – 6 549,98 гривні, для III групи – 5 048,95 гривні, а для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні. Натомість ліквідатори аварії отримують: I група – 100% середньої зарплати по Україні, тобто 13 376,21 гривні, II група – 80%, або 10 700,97 гривні, III група – 60%, або 8 025,73 гривні.