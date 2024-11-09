Каким пенсионерам могут сократить доплаты

Сокращение доплат для пенсионеров, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, может позволить сэкономить около 15 миллиардов гривен в бюджете, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Роксоланы Пидласой, председателя бюджетного комитета Верховной рады.

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Речь идет об отмене доплаты на сумму 2 361 гривны, которую получали пенсионеры, проживавшие в зоне обязательного или добровольного отселения.

В то же время доплаты могут оставить для тех пенсионеров, кто не работает и постоянно проживает в зоне, или тем, кто работал там постоянно с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, однако только если бюджет примут в предложенном варианте.

Напоминаем! Пенсии для пострадавших в результате аварии составляют для I группы – 8 187,48 гривны, для II группы – 6 549,98 гривны, для III группы – 5 048,95 гривны, а для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны. Зато ликвидаторы аварии получают: I группа – 100% средней зарплаты по Украине, то есть 13 376,21 гривны, II группа – 80%, или 10 700,97 гривны, III группа – 60%, или 8 025,73 гривны.