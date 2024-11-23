Хто з українців може не платити за комуналку під час воєнного стану

Під час війни громадяни України не звільняються від оплати комунальних послуг. Але деякі споживачі мають право зупинити нарахування подібної сплати.

Хто може не платити за комунальні послуги

Голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко розповіла, що не платити за житлово-комунальні послуги можуть ті люди, що понад 30 днів не проживають у своїй оселі, про це пише 24 канал з посилання на РБК-Україна.

Читайте також Через це ви отримуєте завищену комуналку: що потрібно знати українцям

Для того, аби законно не сплачувати житлово-комунальні послуги (ЖКП), слід звернутися із заявою до постачальника послуг. Людина, що бажає не платити за ЖКП, має надати довідку про відсутність проживання у власній оселі.

Важливо! Надіслати документи можна як онлайн, так і поштою.

Як українцям не сплачувати за комуналку

Аби не оплачувати за ЖКП у квартирі або будинку, де людина наразі не проживає, слід надати виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, чи іншій уповноваженій співвласниками особі певний перелік документів паперовій або електронній формі:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та/або нежитловому приміщенні, будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів

або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу

або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо.

Важливо! 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних. Але вже з січня 2024 року цю заборону скасували. Сума пені може бути встановлена у розмірі до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

За які ЖКХ доведеться заплатити

Тетяна Даниленко пояснила, що все не так просто. Й за опалення та управління багатоквартирним будинком українцям усе одно доведеться заплатити. І навіть якщо люди не проживають у квартирі понад 30 днів.