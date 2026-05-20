Українцям по-новому перераховуватимуть платіжки за тепло та гарячу воду

Після російських атак по інфраструктурі українці неодноразово залишалися без тепла та гарячої води. Тож у багатьох виникало питання – як у таких випадках мають перераховувати платіжки за послуги, які фактично не надавалися або були неналежної якості.

Що зміниться для українців?

Механізм дій на випадок надзвичайних ситуацій уточнили. Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в середу, 20 травня.

Дивіться також Чи можна відмовитися від централізованого опалення і не платити

Нові правила дозволять збільшити розмір перерахунку для споживачів і точніше враховувати фактичний обсяг і якість отриманих послуг. Процедура стане обов'язковою для всіх постачальників тепла та гарячої води – незалежно від регіону.

Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки (по енергетичній і комунальній інфраструктурі – 24 Канал) послуги надавали з перебоями або неякісно,

– вважає очільниця Кабміну.

Ба більше, органи самоврядування зможуть компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів – на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Цікаво! Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до опалювального сезону, зокрема відновлення енергетики, Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярда євро.

Нагадаємо, до наступної зими також важливо врегулювати проблему накопичення боргів на енергоринку. Ексклюзивно для 24 Каналу головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев наголошував, що цю кризу неможливо розв'язати без втручання Кабіну. Однак, на думку експерта, досі чинна влада не розцінювала таке завдання як критичне, адже за стільки років рішення не знайшли.

Однак тепер для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт запустять спеціальний механізм постачання електроенергії, а профільні міністерства за участю НКРЕКП та Укренерго опрацюють з міжнародними фінорганізаціями можливість залучення коштів для погашення заборгованостей.

Як триває підготовка до опалювального сезону?

Для всіх українських областей, міст і громад затвердили "плани стійкості", термін реалізації яких спливає 1 вересня. Документи визначають пріоритетні об'єкти для відновлення, потребу в додатковому захисті інфраструктури тощо.

Окрім того, уряд затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Натомість у Мінрозвитку звітували, що підприємства тепло- та водопостачання вже забезпечені резервним живленням майже на 80%. Цікаво, що раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснював – стійкість енергосистеми варто будувати саме через розподілену генерацію.

Чи зростуть тарифи найближчим часом?

За домовленостями з міжнародними партнерами, завдяки яким Україна отримує макрофінансове фінансування, необхідно поступово відмовитися від державного стримування цін на газ, електроенергію, тепло та гарячу воду.

Наприклад, Ukraine Facility передбачає два важливі індикатори: перший стосується скасування мораторію щодо підвищення тарифів на тепло та гарячу воду вже до кінця поточного року, а другий – лібералізації ринків газу та електроенергії після завершення воєнного стану.

Під час публічної дискусії консорціуму RRR4U фахівчиня аналітичного центру DiXi Group Альона Корогод пояснила, що це неминуче посилить фінансове навантаження на українські родини, тож держава має збільшити підтримку саме вразливих категорій споживачів, зокрема завдяки адресній допомозі.