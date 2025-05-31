УБД можуть менше платити за комуналку: як отримати знижку

Учасники бойових дій та їхні родини мають 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг. Для оформлення пільги потрібно звернутися до ПФУ.

Скільки УБД мають платити за комуналку та чи є пільги

УБД в Україні можуть менше платити за комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Виплати після полону: яка грошова допомога передбачається українцям

Для них передбачена 75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання. Також УБД доступні такі житлові пільги:

Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату;

Першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;

Першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств і придбання матеріалів для будівництва.

Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років, надаються пільги у розмірі 100% знижки за користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами та скрапленим газом для побутових потреб.

Як оформити пільги

Подати заяву та необхідні документи до органу ПФУ в один зі способів:

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал Дія;

— через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал Дія; поштою — до органу ПФУ;

— до органу ПФУ; особисто — через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.

При поданні заяви для призначення пільги для УБД заповнюються дані:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій;

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;

назва організації, яка надає житлово-комунальні послуги.

За необхідності додаються скановані копії інших документів залежно від обставин: договір оренди житла чи документи на членів сім’ї. За відсутності договору оренди житла або довідки ВПО органом місцевого самоврядування надається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.