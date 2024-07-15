Через ці два прилади ви платите за електроенергію значно більше
15 липня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:Spiegel
У червні тариф на електроенергію зріс майже вдвічі. Через це, українці почали шукати методи економії, які дозволять витрачати на комуналку менше.
Які прилади споживають найбільше електроенергії
Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки. Їхня частка витрат – орієнтовно 28% від загального споживання.
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Також значні витрати йдуть на:
- прання та сушку одягу – 14%;
- освітлення приміщення – 13%;
- роботу холодильника та морозильних камер – 11%;
- приготування їжі – 9%;
- миття посуду – 8%.
Як зменшити витрати техніки
Аби побутова техніка не витрачала електроенергію просто так, відключайте прилади з розетки. Виключенням з цього правила впевнено можна назвати бойлер. Це пристрій на підтримку електроенергії витрачає набагато менше, ніж на повний цикл нагрівання.
Які методи економії можна використати:
- замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;
- обирати техніку з режимом "Еко";
- вчасно очищувати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;
- уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).