Тарифи на газ, воду та світло: чи зростуть рахунки у серпні

Комунальні послуги займають вагому частку витрат у бюджеті українців. У середньому вартість комуналки у 2025 році підскочила більш як на 20%, тому варто знати, чи не зростуть тарифи ще й у серпні.

Чи зростуть тарифи на електроенергію?

У червні 2024 року Кабмін підняв тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 4,32 гривні за кіловат/годину, повідомляє 24 Канал.

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Спочатку планувалося, що такий тариф збережеться лише до 1 травня 2025 року. Однак потім Кабмін вирішив залишити його на цьому рівні довше, зобов'язавши учасників ринку електроенергії дотримуватися встановленої ціни.

Уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на електроенергію до кінця жовтня 2025 року,

– повідомили в Кабміні.

Важливо! Таким чином, українці у серпні 2025 року гарантовано будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Яким буде тариф на газ у серпні?

Не зміняться тарифи й на газ від "Нафтогазу" у серпні 2025 року. Група ухвалила рішення не підвищувати чинний тариф до 30 квітня 2026 року.

Наразі тариф на блакитне паливо у "Нафтогазу Україна" складає 7,96 гривні за один кубометр.

В інших постачальників газу ціна газу коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Варто знати! Компанія "Нафтогаз" постачає блакитне паливо більшості українців, а саме 98% побутових споживачів, або 12,5 мільйонів українських домогосподарств.

Що буде з тарифами на воду у серпні?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не планує підвищення цін на воду у серпні 2025 року.

Однак у деяких громадах ціни на воду все-таки можуть зрости у серпні, якщо місцева влада вирішить підвищити тарифи без погодження з НКРЕКП.

Слід знати! Тарифи на воду в Україні значно відрізняються залежно від регіону, постачальника та тарифної політики місцевої влади. Вартість кубометра водопостачання і водовідведення може коливатися від 30 до понад 60 гривень.