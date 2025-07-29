Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

В июне 2024 года Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 4,32 гривны за киловатт/час, сообщает 24 Канал.

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Сначала планировалось, что такой тариф сохранится только до 1 мая 2025 года. Однако затем Кабмин решил оставить его на этом уровне дольше, обязав участников рынка электроэнергии придерживаться установленной цены.

Правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на электроэнергию до конца октября 2025 года,

– сообщили в Кабмине.

Важно! Таким образом, украинцы в августе 2025 года гарантированно будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час.

Каким будет тариф на газ в августе?

Не изменятся тарифы и на газ от "Нафтогаза" в августе 2025 года. Группа приняла решение не повышать действующий тариф до 30 апреля 2026 года.

Сейчас тариф на голубое топливо у "Нафтогаза Украины" составляет 7,96 гривны за один кубометр.

У других поставщиков газа цена газа колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Стоит знать! Компания "Нафтогаз" поставляет голубое топливо большинству украинцев, а именно 98% бытовых потребителей, или 12,5 миллионов украинских домохозяйств.

Что будет с тарифами на воду в августе?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не планирует повышение цен на воду в августе 2025 года.

Однако в некоторых общинах цены на воду все-таки могут вырасти в августе, если местные власти решат повысить тарифы без согласования с НКРЕКП.

Следует знать! Тарифы на воду в Украине значительно отличаются в зависимости от региона, поставщика и тарифной политики местных властей. Стоимость кубометра водоснабжения и водоотведения может колебаться от 30 до более 60 гривен.