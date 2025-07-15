Майже 3 мільярди за Pin-Up: в Україні відбулася найбільша конфіскація в історії

Суд стягнув 2,6 мільярда доларів у український держбюджет з російського казино Pin-Up. Це найбільша спецконфіскація грошей в історії України.

Що відомо про цю конфіскацію?

Забезпеченням цієї конфіскації займається АРМА, повідомляє 24 Канал з посиланням на агенство.

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Варто зауважити, що онлайн-казино Pin-Up здійснювало чисельні спроби повернення цих коштів.

Олена Дума Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Сьогодні ми бачимо історичну перемогу правосуддя. Рекордна спецконфіскація 2,6 мільярда гривень, яку забезпечить АРМА це результат нашої принципової позиції та потужної співпраці з правоохоронними органами. Ми змогли не лише примусово списати кошти агресора, але й втримати їх на благо України.

Дума зауважила, що поповнення бюджету не обмежиться лише 2,6 мільярдами гривень. Також будуть отримані відсотки у розмірі – 54 мільйони гривень.

Зверніть увагу! Вперше в історії України АРМА зменшить держборг країни.