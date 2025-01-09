Який держборг України станом на кінець 2024 року

Наприкінці 2024 року державний борг України становив близько 7 трильйона гривень, що відповідає 92% від ВВП, передає 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine.

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Це загальний державний борг, який включає як пряму заборгованість України, так і державні гарантії за іншими зобов’язаннями.

У структурі цього боргу 96% становить пряма заборгованість держави, а решта 4% припадає на гарантовані державою зобов’язання.

Для порівняння, у 2023 році державний борг України становив 5,5 трильйона грн, що дорівнювало 84% ВВП. Зростання боргу протягом року було спричинене такими факторами:

значними зовнішніми та внутрішніми запозиченнями для фінансування бюджету воєнного часу;

послабленням курсу гривні до основних світових валют, що збільшило обсяг боргових зобов’язань, виражених в іноземній валюті.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення у 2021 році державний борг України становив 2,67 трильйона гривень, або 49% від ВВП.