Що відомо про цю конфіскацію?
Забезпеченням цієї конфіскації займається АРМА, повідомляє 24 Канал з посиланням на агенство.
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Варто зауважити, що онлайн-казино Pin-Up здійснювало чисельні спроби повернення цих коштів.
Сьогодні ми бачимо історичну перемогу правосуддя. Рекордна спецконфіскація 2,6 мільярда гривень, яку забезпечить АРМА це результат нашої принципової позиції та потужної співпраці з правоохоронними органами. Ми змогли не лише примусово списати кошти агресора, але й втримати їх на благо України.
Дума зауважила, що поповнення бюджету не обмежиться лише 2,6 мільярдами гривень. Також будуть отримані відсотки у розмірі – 54 мільйони гривень.
Зверніть увагу! Вперше в історії України АРМА зменшить держборг країни.