Что известно об этой конфискации?

Обеспечением этой конфискации занимается АРМА, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.

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Стоит заметить, что онлайн-казино Pin-Up осуществляло многочисленные попытки возврата этих средств.

Елена Дума Председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Сегодня мы видим историческую победу правосудия. Рекордная спецконфискация 2,6 миллиарда гривен, которую обеспечит АРМА это результат нашей принципиальной позиции и мощного сотрудничества с правоохранительными органами. Мы смогли не только принудительно списать средства агрессора, но и удержать их на благо Украины.

Дума отметила, что пополнение бюджета не ограничится только 2,6 миллиарда гривен. Также будут получены проценты в размере – 54 миллиона гривен.

Обратите внимание! Впервые в истории Украины АРМА уменьшит госдолг страны.