Cтрах перед конфіскацією російських активів: чого побоюються країни ЄС

В ЄС побоюються конфісковувати активи Росії, адже Європейський ЦБ наголошує на тому, що це може призвести до неконтрольованих ризиків. Наразі обговорення плану конфіскації ведеться на технічному рівні.

Чого бояться країни ЄС

Країни ЄС побоюються російської помсти та кібератак після конфіскації активів Росії, які будуть спрямовані для України.

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Держави G7 розглядають пропозицію використовувати ці активи як заставу для банківських позик, завдяки яким відбуватиметься фінансування відновлення України. У випадку, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни проти України – ці кошти будуть конфісковані.

Ми входимо в незвідані води… Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів,

– сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Страх кібератак та апеляцій

Потенційні кібератаки, як припускається, є ризиком для багатьох західних країн у разі повномасштабної конфіскації російських заморожених активів. Ба більше, є побоювання, що це може викликати негативну реакцію на європейські активи в Росії.

У ЄС попереджають, що відповідні дії можуть заплямувати репутацію єврозони та зробити її менш привабливою для інвесторів.

У Європі також припускають, що Москва може подати шквал апеляцій проти Euroclear. Адже саме у цьому бельгійському фінансовому депозитарії зберігається переважна більшість російських резервів у Європі.

Що відомо про конфіскацію російських активів