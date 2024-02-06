Страх перед конфискацией российских активов: чего опасаются страны ЕС

В ЕС опасаются конфисковывать активы России, ведь Европейский ЦБ отмечает, что это может привести к неконтролируемым рискам. Сейчас обсуждение плана конфискации ведется на техническом уровне.

Чего боятся страны ЕС

Страны ЕС опасаются российской мести и кибератак после конфискации активов России, которые будут направлены для Украины.

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Государства G7 рассматривают предложение использовать эти активы как залог для банковских займов, благодаря которым будет происходить финансирование восстановления Украины. В случае, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны против Украины – эти средства будут конфискованы.

Мы входим в неизведанные воды... Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов,

– сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Страх кибератак и апелляций

Потенциальные кибератаки, как предполагается, является риском для многих западных стран в случае полномасштабной конфискации российских замороженных активов. Более того, есть опасения, что это может вызвать негативную реакцию на европейские активы в России.

В ЕС предупреждают, что соответствующие действия могут запятнать репутацию еврозоны и сделать ее менее привлекательной для инвесторов.

В Европе также предполагают, что Москва может подать шквал апелляций против Euroclear. Ведь именно в этом бельгийском финансовом депозитарии хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе.

Что известно о конфискации российских активов