Страх перед конфискацией российских активов: чего опасаются страны ЕС
Источник:Politico
В ЕС опасаются конфисковывать активы России, ведь Европейский ЦБ отмечает, что это может привести к неконтролируемым рискам. Сейчас обсуждение плана конфискации ведется на техническом уровне.
Чего боятся страны ЕС
Страны ЕС опасаются российской мести и кибератак после конфискации активов России, которые будут направлены для Украины.
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Государства G7 рассматривают предложение использовать эти активы как залог для банковских займов, благодаря которым будет происходить финансирование восстановления Украины. В случае, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны против Украины – эти средства будут конфискованы.
Мы входим в неизведанные воды... Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов,
– сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.
Страх кибератак и апелляций
Потенциальные кибератаки, как предполагается, является риском для многих западных стран в случае полномасштабной конфискации российских замороженных активов. Более того, есть опасения, что это может вызвать негативную реакцию на европейские активы в России.
В Европе также предполагают, что Москва может подать шквал апелляций против Euroclear. Ведь именно в этом бельгийском финансовом депозитарии хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе.
Что известно о конфискации российских активов
- ЕС, страны G7 и Австралия страны G7 и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро активов российского ЦБ в форме ценных бумаг и наличных денег.
- Как отметили в МИД Украины, решение о конфискации российских активов будет принято в 2024 году. По словам руководителя ведомства Дмитрия Кулебы, сначала Украине могут передать именно прибыль из замороженных активов, а потом уже их.