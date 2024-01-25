На крок ближче до конфіскації російських активів: Комітет Сенату США підтримав законопроєкт

24 січня Комітет Сенату США схвалив законопроєкт, який допоможе створити позитивні умови для конфіскації російських активів. І, відповідно, передачі їх Україні для відновлення після війни.

Стало відомо, що 20 членів комітету підтримали "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

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Отже, якщо законопроєкт успішно пройде всі етапи голосування в Сенаті та Палаті представників, та отримає підпис президента Джо Байдена – це відзначиться як історичний момент. Відтак, це стане першим захопленням активів ЦБ країни, з якою США не перебуває у стані війни.

Чи підтримають законопроєкт далі

Крім того, Бен Кардін, який очолює комітет з закордонних справ Демократичної партії в Сенаті, висловив оптимізм щодо підтримки законопроєкту. Він підкреслив, що цей законопроєкт знаходить широку підтримку як у демократів, так і у республіканців у обох палатах Конгресу, а також від адміністрації Байдена.

Єдиний голос "проти" належав сенатору-республіканцю Рендому Полу.

Згідно з рішенням комітету у справах закордонних питань Палати представників, було прийнято аналогічний законопроєкт. Це сталося за широкою підтримкою представників обох політичних партій.

Сенатор Кардін виразив упевненість у тому, що Сенат, де більшість належить демократам, і Палата представників, де переважають республіканці – зможуть узгодити свої погляди і вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

Що відомо про заморожені активи Росії

Нагадаємо, що ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського ЦБ у 2022 році. При цьому: