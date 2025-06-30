Одна з країн ЄС близька до ухвалення закону щодо конфіскації заморожених активів Росії

Одна з країн Європейського Союзу наближається до ухвалення закону щодо конфіскації заморожених російських активів. Мова йде про Францію.

Франція може прийняти закон щодо конфіскації заморожених активів Кремля

Подібну інформацію повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише 24 Канал з посиланням на телемарафон Єдині новини.

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Я от буквально на минулому тижні мав можливість з командою працювати в низці парламентів країн Європейського Союзу і виступити на парламентській асамблеї НАТО,

– сказав Стефанчук.

Він додав, що уже важливі от речі там "чули, і говорили, і дискутували". Зокрема, згідно зі слів очільника ВРУ, Франція станом на сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів.

Руслан Стефанчук заявив, що у ході візиту відбулися змістовні юридичні дискусії щодо механізмів реалізації такого кроку. І у разі прийняття відповідного рішення, воно стане першим потужним прецедентом у Європі.

Зверніть увагу! Стефанчук зазначив, що наразі серед європейських країн формується чітке усвідомлення, що дедалі більше відповідальності за підтримку Києва лягатиме саме на плечі Європейського Союзу.