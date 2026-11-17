Внаслідок російського ракетного удару потужності компанії "Королівський смак" зазнали критичних руйнувань. Річ у тім, що масштабну пожежу так і не вдалося приборкати.

Що сталося на відомому підприємстві

Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва, про що повідомив керівник пресслужби підприємства Геннадій Тертичний.

Найбільша трагедія цієї події – людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Жодні матеріальні збитки не можна порівняти з людським життям,

– написав Тертичний.

Компанія зазнала масштабних руйнувань та колосальних збитків. У зв'язку з цим, "Королівський смак" вимушений повністю зупинити виробництво.

Важливо! Станом на сьогодні можливість відновлення роботи відсутня.

Варто зазначити, що проблеми у компанії почалися ще до цієї трагічної події. Ще 13 листопада стало відомо про ймовірну зупинку виробництва "Королівський смак" через критичну ситуацію з електропостачанням та постійну загрозу російських атак. Тоді керівництво зазначало, що найважчим у цій ситуації є те, що компанія змушена залишати людей без роботи та стабільного доходу.

А 16 листопада Росія вдарила по підприємству. Розпочалася пожежа.

Ба більше, свою роботу припиняє підприємство Кременчукхліб, а саме – ТОВ Кременчукхліб плюс та ТОВ Сковорода плюс. Причиною керівники назвали проблеми з електрикою, а також загрозу російських ударів.