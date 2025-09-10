Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади. Разом з обласним чиновником він організував масштабну схему поборів з підлеглих.

Яку схему організували чиновники?

За даними слідства, чиновники кожного місяця вимагали у співробітників віддавати частину премій Тим, хто відмовлявся, погрожували зменшити виплати без жодних на те підстав, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дивіться також Понад 15 мільйонів у приватні кишені: керівниці аеропорту "Одеса" оголосили про підозру

Корупційну схему розгорнули масштабну. До неї залучили ще 5 керівників районних підрозділів установи, яка має розгалужену систему філій. Ті знаходили підлеглих, які погоджувалися під тиском віддавати частину коштів.

Побори зі співробітників безпосередньо збирав начальник обласного підрозділу.

Частину грошей він залишав собі, а решту надсилав своєму керівнику до Києва.

Щоб приховати вміст посилок, гроші маскували у коробках з кавою "Кава зі Львова".

У такий спосіб чиновники всього за кілька місяців зібрали зі своїх підлеглих більш як 75 000 гривень.

Чиновники "заробили" понад 75 000 гривень на підлеглих / Офіс генпрокурора

Керівникам, які вирішили нажитися на співробітниках, вже оголосили про підозру.

Їм інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального Кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Залученим ними пʼятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину, – зазначає прокуратура.

Наразі продовжуються слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до цієї схеми.

Керівникам оголошено про підозру / Офіс генпрокурора

Які ще корупційні схеми розкрили правоохоронці?