Кава з присмаком корупції: на Львівщині посадовці організували схему поборів з підлеглих
- Львівська обласна прокуратура викрила чиновників, що організували корупційну схему і вимагали у підлеглих віддавати частину премій, погрожуючи зменшити виплати.
До схеми були залучені п'ять керівників районних підрозділів, які допомагали збирати кошти, що маскувалися у коробках з кавою для передачі керівнику в Київ.
Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади. Разом з обласним чиновником він організував масштабну схему поборів з підлеглих.
Яку схему організували чиновники?
За даними слідства, чиновники кожного місяця вимагали у співробітників віддавати частину премій Тим, хто відмовлявся, погрожували зменшити виплати без жодних на те підстав, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Дивіться також Понад 15 мільйонів у приватні кишені: керівниці аеропорту "Одеса" оголосили про підозру
Корупційну схему розгорнули масштабну. До неї залучили ще 5 керівників районних підрозділів установи, яка має розгалужену систему філій. Ті знаходили підлеглих, які погоджувалися під тиском віддавати частину коштів.
- Побори зі співробітників безпосередньо збирав начальник обласного підрозділу.
- Частину грошей він залишав собі, а решту надсилав своєму керівнику до Києва.
- Щоб приховати вміст посилок, гроші маскували у коробках з кавою "Кава зі Львова".
У такий спосіб чиновники всього за кілька місяців зібрали зі своїх підлеглих більш як 75 000 гривень.
Чиновники "заробили" понад 75 000 гривень на підлеглих / Офіс генпрокурора
Керівникам, які вирішили нажитися на співробітниках, вже оголосили про підозру.
Їм інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального Кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Залученим ними пʼятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину, – зазначає прокуратура.
Наразі продовжуються слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до цієї схеми.
Керівникам оголошено про підозру / Офіс генпрокурора
Які ще корупційні схеми розкрили правоохоронці?
Посадовця Міноборони України підозрюють у отриманні хабаря в розмірі 1,3 мільйона гривень доларів. За даними НАБУ та САП, посадовець нібито пропонував забезпечити перемогу столичному забудовнику у конкурсі на будівництво житла для військових у Святошинському районі Києва, використовуючи своє службове становище для особистої вигоди.
На Київщині викрито масштабні зловживання посадовців: за фактами розкрадань і зловживань оголошено 42 підозри, а сума збитків перевищує 468 мільйонів гривень. Серед злочинів – привласнення коштів на облаштування укриттів у школах і дитсадках, закупівлю харчування для дітей, незаконна передача десятків гектарів комунальної землі та виплати багатомільйонних компенсацій за нібито "зруйноване житло", яке фактично не постраждало і навіть не було житловим.
Також співробітники ДБР оголосили підозру колишньому керівнику ДСНС на Вінниччині, який змушував підлеглих безкоштовно виконувати роботи на його приватних будівництвах та ремонтах. Правоохоронці задокументували щонайменше чотири об’єкти, де посадовець використовував службовців як примусових працівників.