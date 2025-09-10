Львовская областная прокуратура разоблачила руководителя центрального органа государственной власти. Вместе с областным чиновником он организовал масштабную схему поборов с подчиненных.

Какую схему организовали чиновники?

По данным следствия, чиновники каждый месяц требовали у сотрудников отдавать часть премий Тем, кто отказывался, угрожали уменьшить выплаты без всяких на то оснований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Коррупционную схему развернули масштабную. К ней привлекли еще 5 руководителей районных подразделений учреждения, которое имеет разветвленную систему филиалов. Те находили подчиненных, которые соглашались под давлением отдавать часть средств.

Поборы с сотрудников непосредственно собирал начальник областного подразделения.

Часть денег он оставлял себе, а остальное присылал своему руководителю в Киев.

Чтобы скрыть содержимое посылок, деньги маскировали в коробках с кофе "Кофе со Львова".

Таким образом чиновники всего за несколько месяцев собрали со своих подчиненных более 75 000 премий.

Руководителям, которые решили нажиться на сотрудниках, уже объявили о подозрении.

Им инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Привлеченным ими пяти начальникам районных отделов инкриминируется пособничество в совершении преступления, – отмечает прокуратура.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

