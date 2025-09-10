Какую схему организовали чиновники?
По данным следствия, чиновники каждый месяц требовали у сотрудников отдавать часть премий Тем, кто отказывался, угрожали уменьшить выплаты без всяких на то оснований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Коррупционную схему развернули масштабную. К ней привлекли еще 5 руководителей районных подразделений учреждения, которое имеет разветвленную систему филиалов. Те находили подчиненных, которые соглашались под давлением отдавать часть средств.
- Поборы с сотрудников непосредственно собирал начальник областного подразделения.
- Часть денег он оставлял себе, а остальное присылал своему руководителю в Киев.
- Чтобы скрыть содержимое посылок, деньги маскировали в коробках с кофе "Кофе со Львова".
Таким образом чиновники всего за несколько месяцев собрали со своих подчиненных более 75 000 премий.
Руководителям, которые решили нажиться на сотрудниках, уже объявили о подозрении.
Им инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Привлеченным ими пяти начальникам районных отделов инкриминируется пособничество в совершении преступления, – отмечает прокуратура.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.
Какие еще коррупционные схемы раскрыли правоохранители?
Чиновника Минобороны Украины подозревают в получении взятки в размере 1,3 миллиона гривен долларов. По данным НАБУ и САП, чиновник якобы предлагал обеспечить победу столичному застройщику в конкурсе на строительство жилья для военных в Святошинском районе Киева, используя свое служебное положение для личной выгоды.
В Киевской области разоблачены масштабные злоупотребления чиновников: по фактам хищений и злоупотреблений объявлено 42 подозрения, а сумма убытков превышает 468 миллионов гривен. Среди преступлений – присвоение средств на обустройство укрытий в школах и детских садах, закупку питания для детей, незаконная передача десятков гектаров коммунальной земли и выплаты многомиллионных компенсаций за якобы «разрушенное жилье», которое фактически не пострадало и даже не было жилым.
Также сотрудники ГБР объявили подозрение бывшему руководителю ГСЧС в Винницкой области, который заставлял подчиненных бесплатно выполнять работы на его частных стройках и ремонтах. Правоохранители задокументировали как минимум четыре объекта, где чиновник использовал служащих в качестве принудительных работников.