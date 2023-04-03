Повалити економіку Росії реально: політтехнолог назвав єдину умову
Росія з початку повномасштабного вторгнення опинилася під потужним санкційним тиском. Проте не всі великі країни приєдналися до обмежень, і це дозволяє знаходити вигідні лазівки країні-терористу.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він переконаний, що уже зараз є цілком реальний шлях до повалення російської економіки.
Дивіться також З Росії "з любов'ю": як прискорити вихід західного бізнесу з Росії
Політтехнолог переконаний, що зараз для повалення російської економіки необхідне дотримання усіх ухвалених санкцій.
Китай, Індія та деякі країни колишнього Радянського Союзу допомагають Владіміру Путіну обходити санкції,
– наголосив мовець.
Умова краху економіки Росії
За словами Гельмана, якщо згадані країни приєднаються до санкцій і будуть їх чітко дотримуватися, крах російської економіки неминучий.
Для того, аби Китай приєднався до санкцій, необхідно, щоб тамтешні компанії знали, що в іншому випадку подібні санкції будуть застосовані до них.
Це кропітка робота, але досвід Ірану показує, якщо її не зробити, ефективність санкцій буде набагато меншою,
– резюмував експерт.
Санкцій проти Росії: останнє
- Європейський союз загалом впровадив уже 10 пакетів санкції проти країни-агресорки.
- Нагадаємо, що раніше Росія обходила санкції через деякі країни, зокрема Казахстан. Однак з квітня в Казахстані запровадять онлайн систему для відстежування товарів, що експортуються та імпортуються, отже Росія позбавиться і цієї можливості.
- Європейська комісія встановила граничну ціну на російську нафту – 60$ за барель. У Брюсселі повідомили, що актуальну цінову стелю змінювати не будуть, адже подібний економічний тиск на Росію довів свою ефективність.
- Із 7 квітня почне діяти заборона введена Японським урядом на експорт деталей для авіації, космічної галузі та виробництва дронів у Росії.
- Також у березні уряд Канади оголосив про нові санкції, зокрема мовиться про заборону на імпорт російської сталі та алюмінію.