Повалити економіку Росії реально: політтехнолог назвав єдину умову

Росія з початку повномасштабного вторгнення опинилася під потужним санкційним тиском. Проте не всі великі країни приєдналися до обмежень, і це дозволяє знаходити вигідні лазівки країні-терористу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він переконаний, що уже зараз є цілком реальний шлях до повалення російської економіки.

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Політтехнолог переконаний, що зараз для повалення російської економіки необхідне дотримання усіх ухвалених санкцій.

Китай, Індія та деякі країни колишнього Радянського Союзу допомагають Владіміру Путіну обходити санкції,

– наголосив мовець.

Умова краху економіки Росії

За словами Гельмана, якщо згадані країни приєднаються до санкцій і будуть їх чітко дотримуватися, крах російської економіки неминучий.

Для того, аби Китай приєднався до санкцій, необхідно, щоб тамтешні компанії знали, що в іншому випадку подібні санкції будуть застосовані до них.

Це кропітка робота, але досвід Ірану показує, якщо її не зробити, ефективність санкцій буде набагато меншою,

– резюмував експерт.

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