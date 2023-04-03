Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он убежден, что уже сейчас есть вполне реальный путь к свержению российской экономики.

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Политтехнолог убежден, что сейчас для свержения российской экономики необходимо соблюдение всех принятых санкций.

Китай, Индия и некоторые страны бывшего Советского Союза помогают Владимиру Путину обходить санкции,
– подчеркнул говорящий.

Условие краха экономики России

По словам Гельмана, если упомянутые страны присоединятся к санкциям и будут их четко соблюдать, крах российской экономики неизбежен.

Для того чтобы Китай присоединился к санкциям, необходимо, чтобы тамошние компании знали, что в противном случае подобные санкции будут применены к ним.

Это кропотливая работа, но опыт Ирана показывает, если ее не сделать, эффективность санкций будет гораздо меньше,
– резюмировал эксперт.

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Санкций против России: последнее

  • Европейский союз в целом уже внедрил уже 10 пакетов санкции против страны-агрессорки.
  • Напомним, что ранее Россия обходила санкции из-за некоторых стран, в том числе Казахстана. Однако с апреля в Казахстане внедрят онлайн систему для отслеживания экспортируемых и импортируемых товаров. Россия лишится и этой возможности.
  • Европейская комиссия установила предельную цену на российскую нефть – 60$ за баррель. В Брюсселе сообщили, что актуальный ценовой потолок менять не будут, ведь подобное экономическое давление на Россию доказало свою эффективность.
  • С 7 апреля начнет действовать запрет введенный Японским правительством на экспорт деталей для авиации, космической отрасли и производства дронов в России.
  • Также в марте правительство Канады объявило о новых санкциях, в частности, говорится о запрете на импорт российской стали и алюминия.