Путін хоче стягнути гроші з російських бізнесменів: чи виступлять вони проти

Російський диктатор Владімір Путін розуміє, що економіка його країни тоне на очах. Він намагається врятувати її коштом бізнесменів.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, російський бізнес все ще тримає опір.

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У Росії не вистачає грошей

Сергій Фурса зосередив увагу, що прихильність бізнесменів Росії до самого президента є відносно невисокою. Проте, Владімір Путін всіма можливими способами намагається все ж показати, що має вплив, проводячи зустрічі із представниками російського бізнесу.

Навіщо Путін зустрічається? По-перше, тому що потрібні гроші. Вони (чиновники – 24 Канал) намагаються стягнути гроші з бізнесу для заповнення цієї бюджетної діри,

– пояснив він.

За його словами, РФ прагне залучити до держбюджету 200–300 мільярдів рублів, вводячи додатковий податок.

"Тому, напевно, задля цього була ця відкрита частина зустрічі, а потім закрита. Може, на цій закритій зустрічі намагалися схиляти бізнес російський все ж таки заплатити", – припустив Фурса.

На його думку, Путін намагається імітувати нормальність і прагне робити це якомога довше, щоб уникнути розмов про те, що "цар голий".

Бізнес чинить опір

Інвестиційний банкір повідомив, що такі дії важливі для Росії для збереження хоча б якоїсь ділової активності.

"Чи хоче бізнес це робити? Ні, звісно, не хоче. Якщо бізнесу не залишать вибору, то нікуди він не дінеться", – зазначив він.

За його словами, про запровадження податку в Росії говориться вже протягом 2–3 місяців, проте результатів поки немає.

У такий спосіб бізнес опирається поки ще цим нововведенням,

– підкреслив.

Втім, варто Путіну натиснути на важелі впливу трохи сильніше, як ситуація може змінитися.

Що відбувається у російській економіці