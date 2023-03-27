Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, російський бізнес все ще тримає опір.
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У Росії не вистачає грошей
Сергій Фурса зосередив увагу, що прихильність бізнесменів Росії до самого президента є відносно невисокою. Проте, Владімір Путін всіма можливими способами намагається все ж показати, що має вплив, проводячи зустрічі із представниками російського бізнесу.
Навіщо Путін зустрічається? По-перше, тому що потрібні гроші. Вони (чиновники – 24 Канал) намагаються стягнути гроші з бізнесу для заповнення цієї бюджетної діри,
– пояснив він.
За його словами, РФ прагне залучити до держбюджету 200–300 мільярдів рублів, вводячи додатковий податок.
"Тому, напевно, задля цього була ця відкрита частина зустрічі, а потім закрита. Може, на цій закритій зустрічі намагалися схиляти бізнес російський все ж таки заплатити", – припустив Фурса.
На його думку, Путін намагається імітувати нормальність і прагне робити це якомога довше, щоб уникнути розмов про те, що "цар голий".
Бізнес чинить опір
Інвестиційний банкір повідомив, що такі дії важливі для Росії для збереження хоча б якоїсь ділової активності.
"Чи хоче бізнес це робити? Ні, звісно, не хоче. Якщо бізнесу не залишать вибору, то нікуди він не дінеться", – зазначив він.
За його словами, про запровадження податку в Росії говориться вже протягом 2–3 місяців, проте результатів поки немає.
У такий спосіб бізнес опирається поки ще цим нововведенням,
– підкреслив.
Втім, варто Путіну натиснути на важелі впливу трохи сильніше, як ситуація може змінитися.
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