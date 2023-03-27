Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, российский бизнес все еще сопротивляется.

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У России не хватает денег

Сергей Фурса сосредоточил внимание, что приверженность бизнесменов России к самому президенту относительно невысока. Однако Владимир Путин всеми возможными способами пытается все же показать, что имеет влияние, проводя встречи с представителями российского бизнеса.

Зачем Путин встречается? Во-первых, потому что нужны деньги. Они (чиновники – 24 Канал) пытаются взыскать деньги с бизнеса для заполнения этой бюджетной дыры,

– объяснил он.

По его словам, РФ стремится привлечь в госбюджет 200–300 миллиардов рублей, вводя дополнительный налог.

"Поэтому, наверное, для этого была эта открытая часть встречи, а затем закрыта. Может быть, на этой закрытой встрече пытались склонять бизнес российский все же заплатить", – предположил Фурса.

По его мнению, Путин пытается имитировать нормальность и старается делать это как можно дольше во избежание разговоров о том, что "царь голый".

Бизнес оказывает сопротивление

Инвестиционный банкир сообщил, что такие действия важны для России для сохранения какой-либо деловой активности.

"Хотит ли бизнес это делать? Нет, конечно, не хочет. Если бизнесу не оставят выбор, то никуда он не денется", – отметил он.

По его словам, о введении налога в России говорится уже в течение 2-3 месяцев, однако результатов пока нет.

Таким образом бизнес сопротивляется пока этим нововведениям,

– подчеркнул.

Впрочем, стоит Путину надавить на рычаги влияния несколько сильнее, как ситуация может измениться.

Что происходит в российской экономике