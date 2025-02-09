Часи шантажу закінчилися: країни Балтії синхронізували свої енергосистеми з Європою

У неділю, 9 лютого, Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізували свої електромережі з європейськими. Процес завершився після 14:00.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT. Зазначається, що країни Балтії з'єднані з континентальною європейською синхронною зоною через литовсько-польську лінію електропередач LitPol Link.

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Країни Балтії синхронізувалися з європейською енергосистемою

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – повністю відключилися від російської електроенергетичної системи (ОЕС/UPS) і синхронізувалися з європейською.

Кілька хвилин тому я отримав чудову новину – синхронізація балтійської енергосистеми з мережами континентальної Європи була успішно завершена,

– заявив президент Литви Гітанас Науседа.

За словами політика, цей крок став історичним моментом, який знаменує собою завершення довгого шляху Литви, Латвії та Естонії до енергетичної незалежності.

Часи політичного тиску, шантажу та саботажу нарешті закінчилися,

– наголосив Науседа.

Окрім наземної лінії електропередач, країни Балтії також з'єднані з Північною Європою морським з'єднанням Литва-Швеція NordBalt та морськими з'єднаннями Естонія-Фінляндія EstLink 1 і EstLink2. Зазначається, що до 2030 року планується побудувати ще одне наземне сполучення між Литвою та Польщею – йдеться про Harmony Link, яке буде призначене для торгівлі.

До слова, днем раніше, 8 лютого, країни Балтії успішно від'єдналися від енергомережі Росії. Естонія, Литва та Латвія вже кілька років не купували електроенергію у країни-агресорки, але були з'єднані із нею та Білоруссю мережею.