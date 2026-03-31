Країни Близького Сходу можуть втратити мільярди доларів через війну в Ірані, – звіт ООН

Війна в Ірані може знищити майже 200 мільярдів доларів економічного зростання на Близькому Сході. Про це свідчить нове дослідження Організації Об’єднаних Націй.

Скільки можуть втратити країни на тлі подій в Ірані?

Арабські країни можуть втратити від 120 до 194 мільярдів доларів ВВП через наслідки війни, про що пише Bloomberg.

Читайте також Запаси на межі: країни Перської затоки майже вичерпали запаси ракет для Patriot, – Bloomberg

Агентство розглянуло кілька різних сценаріїв, щоб оцінити, як конфлікт може вплинути на країни регіону. Автори звіту підкреслили, що наслідки можуть бути значними, навіть якщо війна швидко завершиться.

Загальні втрати можуть призвести:

до зростання рівня безробіття в регіоні до чотирьох відсоткових пунктів;

втрати приблизно 3,6 мільйона робочих місць;

збільшення кількості людей, які опиняться за межею бідності – до чотирьох мільйонів.

Важливо! Найбільше постраждають країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та регіон Леванту – кожен із них може втратити понад 5,2% ВВП.

Такі країни, як Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, страждають через фактичне закриття Ормузької протоки. Це перешкоджає експорту значної частини їхньої нафти та природного газу.

Катар і Кувейт можуть втратити по 14% ВВП цьогоріч, якщо конфлікт триватиме до кінця квітня. І це стане найгіршим економічним спадом для цих країн із початку 1990-х років.

Саудівська Аравія та ОАЕ перебувають у дещо кращому становищі завдяки можливості перенаправляти частину нафтових потоків в обхід Ормузької протоки. Але їхній ВВП усе одно може знизитися приблизно на 3% і 5% відповідно — це стане найбільшим економічним ударом із часів пандемії COVID-19.

Зокрема спреди за доларовими сукуками та традиційними облігаціями країн Перської затоки зросли до максимумів за п’ять років.

Країни Перської затоки, які є великими емітентами боргу серед ринків, що розвиваються (близько 40% усіх випусків доларового боргу без урахування Китаю), значною мірою залежать від запозичень для фінансування проєктів із диверсифікації економіки та зменшення залежності від нафти,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Сукупний державний борг регіону досяг 1,2 трильйона доларів у березні, збільшившись на 14% у річному вимірі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо ситуації з Ормузької протоки. Про це вже писали ЗМІ.

Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту самі,

– заявив Трамп.

Він зокрема порадив країнам:

купувати пальне у США;

захопити протоку самостійно.

Зауважте! Американського лідера обурило те, що багато країн відмовилися підтримати війну в Ірані.

