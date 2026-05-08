Держави ЄС хочуть отримати компенсацію за допомогу Україні, – ЗМІ

Держави Євросоюзу подали запити у Європейську комісію. Країни хочуть отримати відшкодування озброєнь, які були надані Україні.

Що відомо про кошти, які хочуть отримати держави Європи?

Загальна сума становить 43 мільярди євро, про що пише видання "Європейська правда".

Річ у тім, що гроші мають бути частково відшкодовані через Європейський фонд миру. Але він все ще заблокований однією з держав-членів – Угорщиною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два посадовці ЄС. Вони побажали залишитися неназваними.

Проблема полягає у тому, що сума стала більшою, бо країни продовжували надавати Україні підтримку. І навіть попри блокування Угорщиною 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру.

Зверніть увагу! Саме ці гроші мали б бути використані на компенсації.

Варто розуміти, що витрати на допомогу Україні відшкодовуються не на 100%, а за певною ставкою,

– йдеться у матеріалі.

Тобто якщо вона збережеться, то 6,6 мільярда євро не вистачить на компенсації. У зв'язку з цим, посадовці ЄС наразі роздумують, як забезпечити справедливе відшкодування коштів.

Що взагалі таке Європейський фонд миру?

Європейський фонд миру було створено ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А саме – у березні 2021 року.

Його мета – це фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики. Тобто таким чином прагнули запобігти конфліктам та зміцнити міжнародну безпеку.

Європейський Союз так може фінансувати заходи на зміцнення потенціалу щодо військових та оборонних питань країн, що не є членами ЄС. Про це йдеться на сайті Представництва ЄС в Україні.

Але у Євросоюзі наразі не вважають, що нова влада Угорщини швидко розблокує фонд.

Про це писали Суспільне з посиланням на посадовця ЄС.

Я очікую, що буде великий інтерес рухатися вперед тим чи іншим чином, але я не очікую, що це відбудеться швидко. На такі речі потрібен час. Якщо з’явиться нова можливість просунутися вперед у питанні амбітної підтримки України, думаю, багато міністрів будуть дуже зацікавлені в цьому,

– повідомило джерело видання.

Нагадаємо! Угорщина розпочала блокування фонду ще у 2023 році.

Які є ще новини щодо Європейського Союзу?

ЗМІ вже повідомляли, куди витратять частину коштів з кредиту на 90 мільярдів євро у 2026 році. Згідно з інформацією, вони будуть спрямовані на зброю. Мова йде про 30 мільярдів євро. Про це те, що перший транш "витратять" на цю галузь, повідомляв раніше й Володимир Зеленський.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів спеціально для 24 Каналу, що програма МВФ та кредит на 90 мільярдів євро – пов'язані. Чинна програма Міжнародного валютного фонду буде продовжуватися тоді, коли уряд України виконує всі законодавчі акти. Але якщо щось не буде зроблено, то програму зупинить. І це вже вплине на кредит.