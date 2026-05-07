Що відбувається у Європі?

Хоча найбільше страждають найуразливіші групи населення, навіть домогосподарства із середнім доходом дедалі частіше ризикують опинитися у фінансовій нестабільності, про що йдеться на сайті Європейської Комісії.

Зокрема кожен п’ятий дорослий європеєць та кожна четверта дитина перебувають під загрозою бідності. Тому наразі Євросоюз планує боротися з цією проблемою.

Соціальний пакет містить у собі:

першу в історії Стратегію ЄС із боротьби з бідністю – план Єврокомісії щодо подолання бідності в Євросоюзі до 2050 року;

пропозицію Рекомендації Ради ЄС щодо боротьби з житловим виключенням;

Комюніке про розрив циклу дитячої бідності – посилення Європейської гарантії для дітей;

Комюніке про посилення Стратегії прав осіб з інвалідністю до 2030 року.

Таким чином, планують зменшити кількість людей, які перебувають під загрозою бідності та соціального виключення – щонайменше на 15 мільйонів до 2030 року.

Зокрема діти в ЄС мають вищий ризик бідності, ніж дорослі. А за останні п’ять років ситуація суттєво не покращилася.

Зауважте! Наслідки зростання в бідності є серйозними та довготривалими – це майже вдвічі підвищує ризик бідності в дорослому віці. Посилена Європейська гарантія для дітей має на меті розв'язати цю соціальну проблему, задовольнити потреби вразливих дітей вже сьогодні та розірвати цикл бідності.

Слід додати, що найбазовішою умовою гідного життя є наявність дому. Однак сьогодні багатьом людям важко дозволити собі житло.

З 2013 року ціни на житло в ЄС зросли на 60%. Це непропорційно сильно впливає на найуразливіші категорії населення. Кожна третя людина, яка перебуває під ризиком бідності, витрачає надмірну частку доходу на житло.

Майже 17% населення ЄС живе в перенаселених житлових умовах. А приблизно 1 мільйон людей стикається з певною формою бездомності.

Водночас близько 90 мільйонів людей у ЄС живуть з інвалідністю – це понад кожен п’ятий європеєць.

Забезпечення їхньої повноцінної участі в житті суспільства є питанням поваги до фундаментальних прав, а також чинником конкурентоспроможності, стійкості та демократичної сили Європи,

– йдеться на сайті.

Тільки половина осіб з інвалідністю учасниками ринку праці; 1,4 мільйона людей досі живуть в інституційних закладах.

Крім того, кожна третя людина з інвалідністю перебуває під ризиком бідності або соціального виключення.

Важливо! Дискримінація осіб з інвалідністю в різних сферах життя має значну економічну ціну – щорічні втрати ВВП у ЄС оцінюються в межах від 840 мільйонів до 1,42 мільярда євро.

Результати за 2025 рік показують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення у Європі коливався – від 68% середнього показника ЄС у Греції та Болгарії до 239% у Люксембурзі. Середній показник по ЄС становив близько 41 600 євро у перерахунку за купівельною спроможністю.

Тільки 10 із 27 країн ЄС перевищили середній показник Євросоюзу у 2025 році. На ці країни припадає близько 34% загального населення ЄС.

Окрім Люксембургу та Ірландії, вище середнього рівня були Нідерланди, Данія, Австрія, Німеччина, Бельгія, Швеція, Мальта та Фінляндія. Про це свідчать дані Євростату.

Більшість інших країн ЄС перебували відносно недалеко від середнього показника. Франція, Кіпр, Італія, Чехія, Іспанія та Словенія мали результати, які менше, ніж 10% нижчі за середній рівень ЄС. А Литва, Португалія та Польща відставали приблизно на 10 – 20%.

Цікаво! Найнижчий рівень ВВП на душу населення зафіксували у Болгарії та Греції – на 32% нижче середнього показника ЄС, а також у Латвії – на 29% нижче.

Що ще варто знати про країни Європи?

Найнижчий рівень бідності демонстрували торік Чехія (11,3%) Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%). Ці країни мають високі середні зарплати та гарні соціальні програми.

Водночас найбіднішими країнами Європи у 2025 році були Туреччина, Болгарія та Румунія.

Слід також додати, що Туреччина входить до багатьох європейських рейтингів. Державу часто відносять до європейського регіону та включать до європейських звітів. У цьому контексті йдеться про економічно-політичне значення.

Ба більше, у Німеччині вже понад 13 мільйонів людей вважаються бідними. Приблизно 13,3 мільйона людей у країні мають дохід нижчий за межу бідності — це 16,1% населення.

Людина, яка перебуває під ризиком бідності, має дохід менший, ніж 60% від середнього доходу по країні. Таке визначення диктує Європа.