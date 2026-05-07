Что происходит в Европе?

Хотя больше всего страдают уязвимые группы населения, даже домохозяйства со средним доходом все чаще рискуют оказаться в финансовой нестабильности, о чем говорится на сайте Европейской Комиссии.

Читайте также Трампу не понравится: переговоры ЕС о сделке с США провалились, несмотря на угрозы

В частности каждый пятый взрослый европеец и каждый четвертый ребенок находятся под угрозой бедности. Поэтому сейчас Евросоюз планирует бороться с этой проблемой.

Социальный пакет включает в себя:

первую в истории Стратегию ЕС по борьбе с бедностью – план Еврокомиссии по преодолению бедности в Евросоюзе до 2050 года;

предложение Рекомендации Совета ЕС по борьбе с жилищным исключением;

Коммюнике о разрыве цикла детской бедности – усиление Европейской гарантии для детей;

Коммюнике об усилении Стратегии прав лиц с инвалидностью до 2030 года.

Таким образом, планируют уменьшить количество людей, находящихся под угрозой бедности и социального исключения – по меньшей мере на 15 миллионов до 2030 года.

В частности дети в ЕС имеют более высокий риск бедности, чем взрослые. А за последние пять лет ситуация существенно не улучшилась.

Заметьте! Последствия роста в бедности являются серьезными и долговременными – это почти вдвое повышает риск бедности во взрослом возрасте. Усиленная Европейская гарантия для детей имеет целью решить эту социальную проблему, удовлетворить потребности уязвимых детей уже сегодня и разорвать цикл бедности.

Следует добавить, что базовым условием достойной жизни является наличие дома. Однако сегодня многим людям трудно позволить себе жилье.

С 2013 года цены на жилье в ЕС выросли на 60%. Это непропорционально сильно влияет на самые уязвимые категории населения. Каждый третий человек, находящийся под риском бедности, тратит чрезмерную долю дохода на жилье.

Почти 17% населения ЕС живет в перенаселенных жилищных условиях. А примерно 1 миллион человек сталкивается с определенной формой бездомности.

В то же время около 90 миллионов человек в ЕС живут с инвалидностью – это более каждого пятого европейца.

Обеспечение их полноценного участия в жизни общества является вопросом уважения к фундаментальным правам, а также фактором конкурентоспособности, устойчивости и демократической силы Европы,

– говорится на сайте.

Только половина лиц с инвалидностью участниками рынка труда; 1,4 миллиона человек до сих пор живут в институциональных учреждениях.

Кроме того, каждый третий человек с инвалидностью находится под риском бедности или социального исключения.

Важно! Дискриминация лиц с инвалидностью в различных сферах жизни имеет значительную экономическую цену – ежегодные потери ВВП в ЕС оцениваются в пределах от 840 миллионов до 1,42 миллиарда евро.

Результаты за 2025 год показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Европе колебался – от 68% среднего показателя ЕС в Греции и Болгарии до 239% в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составлял около 41 600 евро в пересчете по покупательной способности.

Только 10 из 27 стран ЕС превысили средний показатель Евросоюза в 2025 году. На эти страны приходится около 34% общего населения ЕС.

Кроме Люксембурга и Ирландии, выше среднего уровня были Нидерланды, Дания, Австрия, Германия, Бельгия, Швеция, Мальта и Финляндия. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Большинство других стран ЕС находились относительно недалеко от среднего показателя. Франция, Кипр, Италия, Чехия, Испания и Словения имели результаты, которые менее, чем на 10% ниже среднего уровня ЕС. А Литва, Португалия и Польша отставали примерно на 10 – 20%.

Интересно! Самый низкий уровень ВВП на душу населения зафиксировали в Болгарии и Греции – на 32% ниже среднего показателя ЕС, а также в Латвии – на 29% ниже.

Что еще стоит знать о странах Европы?

Самый низкий уровень бедности демонстрировали в прошлом году Чехия (11,3%) Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны имеют высокие средние зарплаты и хорошие социальные программы.

В то же время самыми бедными странами Европы в 2025 году были Турция, Болгария и Румыния.

Следует также добавить, что Турция входит во многие европейские рейтинги. Государство часто относят к европейскому региону и включат в европейские отчеты. В этом контексте речь идет об экономически-политическом значении.

Более того, в Германии уже более 13 миллионов человек считаются бедными. Примерно 13,3 миллиона человек в стране имеют доход ниже черты бедности - это 16,1% населения.

Человек, который находится под риском бедности, имеет доход меньше, чем 60% от среднего дохода по стране. Такое определение диктует Европа.