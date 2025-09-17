Какие страны считаются самыми бедными в Европе?
Это отражает текущие проблемы экономического развития и более низкий уровень заработных плат в этих регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Eurostat.
Читайте также Вас удивят цифры: в каких странах самая большая пенсия
В отличие от США, где бедность измеряется через способность обеспечить питание, в ЕС используют три взаимосвязанных индикатора,
– говорится в тексте.
То есть человека относят к группе риска, если он соответствует хотя бы одному критерию. Однако учитывается только один раз, даже если выполняется несколько. Речь идет о таких показателях:
- Доходы ниже 60% национального медианного уровня.
- Материальная нужда: невозможность покрыть 7 из 13 ключевых потребностей (например, оплатить неожиданные расходы, обогреть жилье, иметь интернет-соединение и т.д.).
- Низкая интенсивность труда: взрослые (18-64 лет) в домохозяйстве работали ≤20% месяцев, когда могли работать в течение года.
Рейтинг: Уровень бедности в Европе по странам (по состоянию на 2024 год)
- Турция – 30,4%;
- Болгария – 30,3%;
- Румыния – 27,9%;
- Греция – 26,9%;
- Испания – 25,8%;
- Литва – 25,8%;
- Латвия – 24,3%;
- Италия – 23,1%;
- Эстония – 22,2%;
- Хорватия – 21,7%;
- Германия – 21,1%;
- Франция – 20,5%;
- Венгрия – 20,2%;
- Люксембург – 20,0%;
- Мальта – 19,7%
Обратите внимание! В частности средний показатель для Евросоюза это 21,0%.
Почему в этот список входит Турция?
Дело в том, что Турция входит во многие европейские структуры и рейтинги. Страну часто относят к европейскому региону и включают в европейские отчеты. То есть "Европа" в этом смысле скорее экономически-политическое понятие, а не географическое.
Какие существуют особенности по регионам?
Например, Греция (26,9%) и Испания (25,8%) выделяются среди южных стран, где после долгового кризиса 2008-2014 годов уровень безработицы так и не восстановился полностью. Высокая безработица среди молодежи затрудняет накопление состояния молодыми поколениями.
В то же время Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) возглавляют Балтию, демонстрируя устойчивое разделение между городом и селом.
Однако самый низкий риск бедности можно увидеть в Центральной и Северной Европе. Чехия же имеет самый низкий показатель – 11,3%, далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны сочетают более высокие медианные зарплаты с широкими программами социальной защиты, которые смягчают финансовые удары.
Скандинавские страны близки к среднему по ЕС:
- Финляндия (16,8%);
- Швеция (17,5%);
- Дания (18,0%).
Германия (21,1%) немного выше среднего уровня ЕС (21,0%), что отражает разрыв между промышленными регионами юго-запада и менее богатыми восточными землями.
Важно! Без более быстрого роста доходов в южных и восточных странах ЕС, блок рискует закрепить разделение между севером и югом.
Что известно о зарплатах в разных странах?
В Польше с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше составляет 4 666 злотых брутто. Однако профсоюзы активно требуют повышения. Они стремятся к повышению на 349 злотых брутто до 5 015 злотых.
Минимальная зарплата в Соединенных Штатах выросла с 1 июля 2025 года. Повышение коснулось около 880 000 работников и произошло на Аляске, в Орегоне и округе Колумбия.