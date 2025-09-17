Які країни вважаються найбіднішими у Європі?

Це відображає поточні проблеми економічного розвитку та нижчий рівень заробітних плат у цих регіонах, пише 24 Канал з посиланням на дані Eurostat.

На відміну від США, де бідність вимірюється через здатність забезпечити харчування, в ЄС використовують три взаємопов’язані індикатори,

– йдеться у тексті.

Тобто людину відносять до групи ризику, якщо вона відповідає хоча б одному критерію. Однак враховується лише один раз, навіть якщо виконується кілька. Йдеться про такі показники:

Доходи нижчі за 60% національного медіанного рівня. Матеріальні нестатки: неможливість покрити 7 із 13 ключових потреб (наприклад, оплатити несподівані витрати, обігріти житло, мати інтернет-з’єднання тощо). Низька інтенсивність праці: дорослі (18-64 років) у домогосподарстві працювали ≤20% місяців, коли могли працювати протягом року.

Рейтинг: Рівень бідності в Європі за країнами (станом на 2024 рік)

Туреччина – 30,4%; Болгарія – 30,3%; Румунія – 27,9%; Греція – 26,9%; Іспанія – 25,8%; Литва – 25,8%; Латвія – 24,3%; Італія – 23,1%; Естонія – 22,2%; Хорватія – 21,7%; Німеччина – 21,1%; Франція – 20,5%; Угорщина – 20,2%; Люксембург – 20,0%; Мальта – 19,7%

Зверніть увагу! Зокрема середній показник для Євросоюзу це 21,0%.

Чому до цього списку входить Туреччина? Річ у тім, що Туреччина входить до багатьох європейських структур і рейтингів. Країну часто відносять до європейського регіону та включать до європейських звітів. Тобто "Європа" у цьому сенсі скоріш економічно-політичне поняття, а не географічне.

Які існують особливості за регіонами?

Наприклад, Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) вирізняються серед південних країн, де після боргової кризи 2008-2014 років рівень безробіття так і не відновився повністю. Високе безробіття серед молоді ускладнює накопичення статків молодими поколіннями.

Водночас Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) очолюють Балтію, демонструючи стійкий поділ між містом і селом.

Однак найнижчий ризик бідності можна побачити у Центральній та Північній Європі. Чехія ж має найнижчий показник – 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) і Нідерланди (15,4%). Ці країни поєднують вищі медіанні зарплати з широкими програмами соціального захисту, які пом’якшують фінансові удари.

Скандинавські країни близькі до середнього по ЄС:

Фінляндія (16,8%); Швеція (17,5%); Данія (18,0%).

Німеччина (21,1%) трохи вище за середній рівень ЄС (21,0%), що відображає розрив між промисловими регіонами південного заходу та менш заможними східними землями.

Важливо! Без швидшого зростання доходів у південних і східних країнах ЄС, блок ризикує закріпити поділ між північчю та півднем.

