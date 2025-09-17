Які країни вважаються найбіднішими у Європі?
Це відображає поточні проблеми економічного розвитку та нижчий рівень заробітних плат у цих регіонах, пише 24 Канал з посиланням на дані Eurostat.
На відміну від США, де бідність вимірюється через здатність забезпечити харчування, в ЄС використовують три взаємопов’язані індикатори,
Тобто людину відносять до групи ризику, якщо вона відповідає хоча б одному критерію. Однак враховується лише один раз, навіть якщо виконується кілька. Йдеться про такі показники:
- Доходи нижчі за 60% національного медіанного рівня.
- Матеріальні нестатки: неможливість покрити 7 із 13 ключових потреб (наприклад, оплатити несподівані витрати, обігріти житло, мати інтернет-з’єднання тощо).
- Низька інтенсивність праці: дорослі (18-64 років) у домогосподарстві працювали ≤20% місяців, коли могли працювати протягом року.
Рейтинг: Рівень бідності в Європі за країнами (станом на 2024 рік)
- Туреччина – 30,4%;
- Болгарія – 30,3%;
- Румунія – 27,9%;
- Греція – 26,9%;
- Іспанія – 25,8%;
- Литва – 25,8%;
- Латвія – 24,3%;
- Італія – 23,1%;
- Естонія – 22,2%;
- Хорватія – 21,7%;
- Німеччина – 21,1%;
- Франція – 20,5%;
- Угорщина – 20,2%;
- Люксембург – 20,0%;
- Мальта – 19,7%
Зверніть увагу! Зокрема середній показник для Євросоюзу це 21,0%.
Чому до цього списку входить Туреччина?
Річ у тім, що Туреччина входить до багатьох європейських структур і рейтингів. Країну часто відносять до європейського регіону та включать до європейських звітів. Тобто "Європа" у цьому сенсі скоріш економічно-політичне поняття, а не географічне.
Які існують особливості за регіонами?
Наприклад, Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) вирізняються серед південних країн, де після боргової кризи 2008-2014 років рівень безробіття так і не відновився повністю. Високе безробіття серед молоді ускладнює накопичення статків молодими поколіннями.
Водночас Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) очолюють Балтію, демонструючи стійкий поділ між містом і селом.
Однак найнижчий ризик бідності можна побачити у Центральній та Північній Європі. Чехія ж має найнижчий показник – 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) і Нідерланди (15,4%). Ці країни поєднують вищі медіанні зарплати з широкими програмами соціального захисту, які пом’якшують фінансові удари.
Скандинавські країни близькі до середнього по ЄС:
- Фінляндія (16,8%);
- Швеція (17,5%);
- Данія (18,0%).
Німеччина (21,1%) трохи вище за середній рівень ЄС (21,0%), що відображає розрив між промисловими регіонами південного заходу та менш заможними східними землями.
Важливо! Без швидшого зростання доходів у південних і східних країнах ЄС, блок ризикує закріпити поділ між північчю та півднем.
Що відомо про зарплати у різних країнах?
У Польщі з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі становить 4 666 злотих брутто. Однак профспілки активно вимагають підвищення. Вони прагнуть підвищення на 349 злотих брутто до 5 015 злотих.
Мінімальна зарплата у Сполучених Штатах виросла з 1 липня 2025 року. Підвищення торкнулося близько 880 000 працівників та відбулося на Алясці, в Орегоні та окрузі Колумбія.