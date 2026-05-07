Почему законодатели ЕС не договорились о соглашении?

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович призвал всех участников переговоров достичь договоренности, чтобы стабилизировать торговые отношения с Вашингтоном. Однако после примерно шести часов переговоров стороны так и не смогли договориться, пишет Politico.

Сегодня вечером состоялись хорошие и конструктивные переговоры с Советом ЕС и Еврокомиссией. Важно, чтобы мы заключили соглашение, защищенное от Трампа, еще до окончательного оформления договоренности,

– отметила после встречи депутат Европарламента Карин Карлсбро.

Напомним, ЕС достиг рамочной договоренности по торговле с США еще в прошлом июле. Однако до сих пор так и не выполнил свою часть соглашения, поскольку не принял необходимое законодательство.

Дело в том, что Еврокомиссия и большинство стран блока стремятся завершить соглашение, но депутаты Европарламента заняли более жесткую позицию. Это произошло после того, как Трамп в начале года заявил о желании присоединить Гренландию к США.

Кроме того, законодатели начали сомневаться в выгодности сделки, когда Верховный суд США в феврале отменил предыдущие тарифы Трампа.

Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге после встречи в среду заявил, что депутаты продвинулись в переговорах о законодательстве, которое должно закрепить торговое соглашение между ЕС и США. Однако при этом он признал, что нужно больше времени, пишет Reuters.

Мы как никогда ранее настроены продвигать и защищать мандат парламента, чтобы предоставить дополнительные гарантии, которые будут полезными как для граждан, так и для компаний в ЕС и США,

– заявил Ланге.

В Европарламенте сообщили, что следующая встреча переговорщиков запланирована на 19 мая в Страсбурге.

Заметьте! ЕС и США стремятся достичь окончательного компромисса по соглашению до июля 2026 года. Тогда должны завершиться временные тарифы, введенные Трампом.

Почему Трамп недоволен Европой?

Затягивание с имплементацией торгового соглашения уже вызвало недовольство Трампа. А отсутствие особого прогресса на новой встрече законодателей ЕС может еще больше разозлить президента США.

Трамп недавно уже пригрозил ввести 25% пошлины на европейские автомобили пошлины на европейские автомобили, если ЕС не начнет выполнять торговое соглашение, заключенное в прошлом году.

Я рад сообщить, что, учитывая то, что Европейский Союз не придерживается нашего торгового соглашения, о котором мы полностью договорились, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского Союза на легковые и грузовые автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты,

– написал Трамп 1 мая в своей сети Truth Social.

В то же время он добавил, что США не будут применять никаких тарифов, если европейские компании будут производить легковые автомобили и грузовики на заводах в США.

Заметьте! Трамп не впервые угрожает ЕС новыми тарифами, несмотря на торговые договоренности. Однако эксперт-международник Евгений Добряк рассказал 24 Каналу, что своей противоречивой политикой Трамп только рискует потерять передовые позиции в мире и предоставляет возможности конкурентам усиливать свое влияние.

Что известно о рамочном соглашении США и ЕС?

Торговое соглашение между США и Евросоюзом предусматривает введение 15% пошлин на большинство европейских товаров, поставляемых на американский рынок. В ответ ЕС согласился отменить свои пошлины на промышленные товары из США.

Однако в Европарламенте процесс ее ратификации уже дважды ставили "на паузу" из-за действий и заявлений Дональда Трампа. Первый раз голосование приостановили еще в январе. Тогда торговый комитет Европарламента выразил протест из-за требований Трампа по Гренландии, а также его угрозы ввести новые пошлины против европейских союзников, которые не поддержали позицию Вашингтона.

Уже в феврале рассмотрение соглашения снова заморозили после решения США ввести глобальные 10% тарифы на импорт. В Брюсселе опасались, что под удар могут попасть отдельные категории европейского экспорта.

Теперь евродепутаты предлагают дополнительно ужесточить условия будущего соглашения. Среди идей – автоматическое приостановление соглашения, если Вашингтон снова начнет угрожать территориальной целостности ЕС, а также возможность полного разрыва договоренностей еще до завершения президентского срока Трампа.