Какие законы должен рассмотреть ЕС?

Ранее работу над законопроектами дважды приостанавливали, поскольку в Брюсселе сомневались, что Вашингтон выполнит свои обязательства по соглашению, пишет Reuters.

Сейчас Европарламент обсуждает главные элементы торгового соглашения, которое было заключено между ЕС и США в Шотландии в июле прошлого года. В частности, речь идет о двух требованиях Вашингтона:

отмене пошлин на импорт промышленных товаров из США;

и расширение доступа американской аграрной продукции на рынок ЕС.

Также речь идет о продлении нулевых пошлин на омаров из Соединенных Штатов.

Все эти предложения требуют одобрения как парламента, чтобы торговая сделка заработала.

Известно, что небольшая группа законодателей во вторник решит, переходить ли к голосованию. По словам, официальных лиц ЕС, они, вероятно, поддержат продвижение законопроектов.

Далее это откроет путь для голосования в торговом комитете Европарламента уже в четверг, что необходимо для окончательного утверждения соглашения.

Какое новое требование выдвигают депутаты ЕС?

В то же время многие евродепутаты заявили, что торговая сделка является "однобокой", поскольку от ЕС требуют отменить большинство импортных пошлин, тогда как США придерживаются широкой ставки в 15%.

И хотя раньше они были готовы принять такое неравное соглашение, то сейчас законодатели выдвигают еще одно условие.

Они предложили дополнительную поправку, так называемую "sunrise clause", которая предусматривает, что снижение пошлин ЕС будет зависеть от выполнения США своих обязательств,

– пишет издание.

То есть ЕС стремится себя обезопасить с помощью таких "предохранителей". Ведь непоследовательная тарифная политика президента Дональда Трампа беспокоит Брюссель.

Таким образом европейцы хотят быть уверенными, что США выполняют свою часть обязательств по торговому соглашению.

Важно! После принятия Европарламентом, законы должны получить поддержку правительств стран ЕС. Поэтому окончательное принятие ожидается не раньше апреля.

Почему ЕС отказывался ратифицировать соглашение?

Напомним ранее, Европарламент "заморозил" ратификацию торговой соглашения с США. Это произошло дважды из-за угроз Трампа и новых пошлин.

В январе торговый комитет приостановил голосование в знак протеста против требований Трампа приобрести Гренландию и его угроз ввести тарифы против европейских союзников, которые выступили против этого.

Позже в феврале голосование по соглашению снова остановили после того, как Вашингтон ввел глобальные 10% пошлины на импорт, от чего пострадали и некоторые виды экспорта ЕС в США.

Брюссель в официальном заявлении подчеркнул, что не собираются соглашаться на повышение тарифов со стороны США.

Соглашение является соглашением. Как крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов, ЕС ожидает, что США будут выполнять свои обязательства, изложенные в Совместном заявлении, – так же как ЕС придерживается своих обязательств,

– отмечается в документе.

