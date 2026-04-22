"Це надзвичайно важливо зараз": ЗМІ дізналися, на що найперше піде кредит Україні

Після того як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан програв на виборах, ЄС може вже у середу, 22 квітня, погодити кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Він стане важливою економічною допомогою для протистояння Росії.

На що витратять кредит у 90 мільярдів?

Головна дипломатка Європи Кая Каллас дала зрозуміти, що очікує швидкого затвердження кредиту, пише The Telegraph.

Дивіться також Угорщина та Словаччина підтримають: кредит для Києва погодять у разі відновлення транзиту нафти

Ми очікуємо деяких позитивних рішень щодо кредиту на 90 мільярдів євро. Україні справді потрібен цей кредит, і це також сигнал, що Росія не зможе пережити Україну. Це надзвичайно важливо зараз,

– зауважила глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Цей кредит європейські лідери погодили ще у грудні 2025 року. Однак Орбан заблокував його через припинення транзиту російської нафти до Угорщини після пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок атак Москви.

Тепер же європейські дипломати вважають, що його поразка на виборах відкриває шлях до розблокування позики. Один із них розповів, що після відновлення постачання нафти трубопроводом, кредит може бути затверджений.

Очікується, що значну частину кредиту Україна витратить на закупівлю американських систем ППО Patriot для захисту від російських ракет, українські безпілотні технології, а також на інше озброєння, включно з британськими ракетами Storm Shadow.

Україні потрібне все з цього списку. Завжди залишатиметься потреба в танках і мобільній вогневій потужності. Також потрібні засоби далекобійного ураження – саме тут важливі Storm Shadow та інші сучасні системи,

– вважає Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW)

Зауважте! Посли ЄС планують зібратися на зустріч у Брюсселі у середу. І питання кредиту для України вже внесене до порядку денного.

Що в Україні говорять про кредит?

Нагадаємо, Угорщина тривалий час блокувала кредит на 90 мільярдів євро для України, вимагаючи відновлення постачання нафти через "Дружбу".

Втім, минулого тижня Орбан заявив, що Будапешт отримає інформацію про відновлення постачань нафти з Брюсселя і тоді не блокуватиме позику.

Напередодні, перед зустріччю послів ЄС у Брюсселі, президент України Володимир Зеленський заявив президенту Європейської ради Антоніу Кошта, що Україна виконала всі вимоги ЄС для отримання фінансування.

Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені,

– наголосив Зеленський.

Важливо! На сьогодні Україна завершила ремонт на пошкодженій ділянці нафтопроводу "Дружба". Система вже технічно готова відновити транзит російської нафти, хоча ризики нових атак Москви на інфраструктуру зберігаються, як повідомили в "Укртранснафті".

Коли Україна може отримати фінансування ЄС?