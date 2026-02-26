Гра на випередження: Орбан обіцяє розблокувати гроші для України за однієї умови

Угорщина просить Євросоюз перевірити пошкодження нафтопроводу "Дружба". Це, на думку Будапешта, може допомогти розблокувати кредит на 90 мільярдів євро для України.

Що вимагає Угорщина?

Про це у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

Політик зазначив, що Євросоюз міг би направити "місію з встановлення фактів", яка оцінить пошкодження нафтопроводу "Дружба" на території України.

Угорщина підтримує ідею фактологічної місії за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану трубопроводу "Дружба",

– зазначив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що нібито усвідомлює політичні труднощі, які викликала затримка надання позики Києву на 90 мільярдів, натякнувши, що у цих проблем є вирішення.

Моя ініціатива також має на меті сприяти своєчасному вирішенню цього питання,

– додав прем'єр-міністр Угорщини.

Важливо! На цьому тижні Угорщина заблокувала нові санкції проти Росії та кредит для України на 90 мільярдів євро. Угорський посол при ЄС наклав вето, зупинивши рішення всього ЄС, пише Financial Times. Оскільки для його ухвалення потрібна одноголосна підтримка всіх 27 держав блоку.

Чому Угорщина заблокувала кредит?

Раніше Орбан заявив, що його країна блокує кредит Україні через "акт ворожості" з боку Києва.

Річ у тім, що після останніх російських обстрілів трубопровід "Дружба" був пошкоджений і транзит російської нафти до Угорщини призупинився. Однак Будапешт заявив, що Україна буцімто навмисне не відновлює постачання.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини З середини лютого Україна відмовляється відновити транзит сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини з політичних міркувань та в порушення своїх міжнародних зобов'язань. Це є неспровокованим актом ворожості, що підриває енергетичну безпеку Угорщини.

Однак президент Євроради попередив Будапешт, що жодній державі ЄС не дозволяється підривати довіру до колективних рішень блоку, і закликав розблокувати кредит для України.

Чи отримає кредит Україна?