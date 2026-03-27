90 мільярдів євро від ЄС заблоковані: скільки Україна зможе платити зарплати бюджетникам

Через значний дефіцит державного бюджету на 2026 рік Україна потребує зовнішньої допомоги. Попри те, що виділення фінансування від ЄС затримується, встояти дозволять власні резерви.

На скільки Україні вистачить резервів без грошей ЄС?

Золотовалютних резервів України достатньо, аби протриматися до ухвалення рішення про виділення кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Про це в етері 24 Каналу розповів економіст Олександр Савченко.

Нині Угорщина блокує надання макрофінансової допомоги ЄС Україні, яка має стати ключовим джерелом зовнішнього фінансування у 2026 та 2027 роках. Іншою перепоною є зволікання українських законодавців з ухваленням пакета змін до законодавства у межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Олександр Савченко Доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Ми вже звикли до ситуації, коли рішення ухвалюють в останній момент. Мабуть, буде і цього разу так само. Якщо казати, скільки може українська економіка існувати без кредиту на 90 мільярдів, хоч по суті це допомога, то моя відповідь наступна: приблизно один рік за рахунок золотовалютних резервів, якщо брати потреби і фронту, і країни.

Економіст зауважує, що міжнародні резерви країни створені для того, аби держава могла фінансувати критичний імпорт і потреби національної економіки.

На думку Олександра Савченка, справа не дійде до того, що Україна буде змушена задіяти всі золотовалютні резерви, проте використати 5 – 10% може.

Важливо! За даними Національного банку, на 1 березня міжнародні резерви України становили 54,7 мільярда доларів США, і їх достатньо для фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Чи може ЄС тиснути на Угорщину для розблокування кредиту?

Як зауважує економіст Олександр Савченко, рішення щодо попередніх кредитів від ЄС були на користь України, а Євросоюз має важелі впливу на владу Угорщини. Проте не залучає їх до результатів парламентських виборів у країні 12 квітня.

Європейський Союз діє політично коректно. Він має принаймні два інструменти. Я не буду про них казати, як обійти блокування Орбана. Але не хоче застосовувати ці інструменти, аж поки в нього є інші, зокрема й брідж-кредит, який надається саме для проходження цих критичних місяців стосовно більшого 90-мільярдного кредита,

– говорить економіст.

Крім того, Україна отримає гроші від кредитів Європейського Союзу, забезпечених прибутками від заморожених активів Центрального банку Росії.

Водночас питання виділення допомоги лежить у площині економічних реформ, які має виконати українська влада в межах меморандуму з МВФ. Як пояснює Олександр Савченко, невиконання Україною зобов'язань за новою програмою на 8,1 мільярда доларів непокоїть і Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд. Тому питання кредиту є важелем тиску на українську владу, аби реформи зрештою здійснили.

Зауважте! Майже 90% фінансування в межах програми від МВФ підуть на виплату відсотків і погашення попередніх кредитів. Співпраця з Міжнародним валютним фондом необхідна, адже є орієнтиром для міжнародних донорів, які можуть фінансово підтримувати Україну.

Коли українці можуть відчути нестачу зовнішньої допомоги?