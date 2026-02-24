Виділення 90 мільярдів євро: очільниця Європарламенту "підписала кредит" для України

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола погодила виділення Україні кредит на суму 90 мільярдів євро від Єврсооюзу. Транш коштів розрахований на 2026 та 2027 роки.

Що відомо про виділення Україні кредиту?

Про підписання Мецола повідомила у соціальній мережі Х.

Гроші спрямують на такі потреби:

забезпечення безперебійної роботи ключових державних служб;

збереження обороноздатності України;

захисту спільної безпеки та свободу;

досягнення справжнього та тривалого миру;

закріплення майбутнього України в Європі.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 лютого, стало відомо, що Угорщина заблокувала кредит для України на 90 мільярдів євро. Про це писало видання Financial Times.

МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито шантажує Угорщину, зупинивши транзит нафти – у координації з Брюсселем. Він вважає, що таким чином хочу створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на пальне перед виборами.

Також Сіярто додав, що Україна "порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, не виконуючи свої зобов’язання перед Європейським Союзом".

Ба більше, у понеділок, 23 лютого, Угорщина також заблокувала 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

На сьогоднішньому засіданні я чітко заявив: ми не підтримуємо 20-й пакет санкцій і не погоджуємося на надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро,

– сказав на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу Сіярто.

Важливо! Він повідомив, що причиною таких дій Будапешту стало припинення транзиту російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба" після російського удару 27 січня. Як зазначив Сіярто, перегляд позиції країни можливий. Але тільки після відновлення постачання нафти до країни.

Що ще відомо про ситуацію з кредитом?