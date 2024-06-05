50 мільярдів доларів у кредит: яку умову висунули в США

США може надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашено з активів країни-окупанта. Проте для цього потрібно, аби ЄС безстроково продовжили санкції проти Росії.

Кредит для України

Цю пропозицію США виклали в документі ЄС для обговорення. Відповідно, Штати вимагають від ЄС продовжити до закінчення війни санкції проти російських держактивів.

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Нині санкції проти російських держактивів автоматично скасовують кожні пів року за відсутності одноголосного рішення.

Проте такі зміни потребують одноголосної підтримки країн-учасниць ЄС, в тому числі й Угорщини, яка охороняє інтереси Путіна.

Сполучені Штати рішуче налаштовані укласти угоду до саміту "Великої сімки" в Італії, який відбудеться наступного тижня. Очікується, що стратегія фінансування з використанням коштів із заморожених активів стане ключовим компонентом допомоги Україні.

Як потенційне рішення для підтримки України у США розглядають можливість надання кредиту у співпраці з іншими країнами "Великої сімки". Сума позики відповідатиме оціночному "прибутку", отриманому від заморожених російських активів на загальну суму в сотні мільярдів доларів, що зберігаються в країнах Заходу. Дипломати припускають, що ця ініціатива може призвести до залучення близько 50 мільярдів доларів.

Такі деталі кредиту, як термін погашення, відсоткова ставка, чи буде він наданий безпосередньо або через посередника – ще не відомі.

Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як "обумовлений" тим, що ЄС виділить прибуток від активів для виплат і гарантує, що "активи російських центральних банків залишаться знерухомленими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".

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