30 мільярдів євро для України замість 90: як у ЄС планують обійти вето Орбана й Фіцо

У ЄС шукають план допомоги Україні попри обмеження Угорщини й Словаччини. Так, нині планують надати лише частину кредиту в розмірі 30 мільярдів, хоча раншіе обговорювали суму в 90 мільярдів євро.

Що буде з кредитом від ЄС для України?

Про те, як Європа планує обійти заборону Угорщини й Словаччини, йдеться в матеріалі Politico.

Прем'єр-міністри Фіцо й Орбан продовжуть блокувати кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро.

Зауважте! Ці кошти хотіли спрямувати Україні для протистояння Росії. Планувалося, що ресурс покриє 2/3 необхідних грошей і його вистачить до кінця 2027 року.

Лідери ЄС зустрінуться з прем'єрами Угорщини й Словаччини на саміті в Брюсселі, де хочуть дипломатично розв'язати питання. Однак, якщо це не вдасться, Північна Європа з країнами Балтії мають окремий план.

У такому випадку держави нададуть частину з усього кредиту, аби Україна протрималася на плаву першу половину 2026 року. Йдеться про суму в розмірі 30 мільярдів євро.

Зверніть увагу! Позику нададуть як двосторонні кредити. За такої умови схвалення усіх членів ЄС не потрібне.

Зокрема комісар ЄС з економіки прокоментував ситуацію:

Ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з боку Угорщини. Ми надамо цей кредит так чи інакше,

– зазнчив Валдіс Домбровскіс.

За інформацією Politico раніше у ЄС розглядали лише один варіант допомоги Україні – єдиний або спільний кредит. Однак якщо Орбан та Фіцо не знімуть свої обмеження, фінансування можуть зробити індивідуальним. Тоді кожна держава допомагатиме від себе.

Чому Угорщина та Словаччина блокують фінансування України?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо об'єдналися проти України й вимагають ремонту трубопроводу "Дружба".

Після того, як Росія пошкодила нафтопровід, Угорщина зі Словаччиною звинуватили Україну в обмеженні постачань виключно з особистих та політичних причин. Тож нині країни вдаються до погроз і залякувань. Одна із таких – відмова у кредитуванні України.

Однак ЄС має іншу позицію. В інтерв'ю Радіо Свобода Валдіс Домбровскіс розповів що попри напружену ситуацію, підтримка України нікуди не подінеться.

Ми продовжуємо готувати всі документи, щоб розпочати виплати, як і планували, на початку квітня,

– зазначив представник ЄС.

Водночас він пояснив, що 90 мільярдів кредиту є ключовим фінансуванням для України на найближчі 2 роки, тому в ЄС зобов'язані допомогти й надати обіцяну раніше допомогу.

Як МЗС України реагує на ситуацію?

Зокрема парламент Угорщини ухвалив резолюцію про відмову від підтримки України до вступу в ЄС. Також уряд країни виступив проти військового фінансування і ухвалив рішення щодо "справи інкасаторів".

У МЗС України дали коментар щодо дій Угорщини й зазначили, що Будапешт тримає Європу в заручниках і підіграє Росії.

Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві,

– йдеться в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що резолюція не змінює правил ЄС і є лише "внутрішнім" документом Угорщини, який не вплине на процес євроінтеграції України.

Що ще потрібно знати про конфлікт між Угорщиною та Україною?