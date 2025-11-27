Для отримання кредиту від МВФ: Україна погоджується запровадити "неприємні" зміни

Українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг. Таким чином Київ прагне забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Що Україна повинна зробити задля допомоги від МВФ?

Річ у тім, що новий пакет допомоги залежить від того, чи погодяться союзники використовувати заморожені російські активи, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У середу, 26 листопада, Міжнародних валютний фонд оголосив про досягнення угоди про чотирирічну програму на суму близько 8 мільярдів доларів. Це є позитивним сигналом для союзників України.

Рада кредитора з Вашингтона затвердить програму. Але Київ має реалізувати ряд заходів щодо видатків.

Україна погодилася прискорити зусилля з запобігання ухиленню від сплати податків та розширити свою податкову базу,

– йдеться у матеріалі.

Дії, які вимагаються від Києва, це – скасування низки податкових пільг для підприємств та домогосподарств. Наприклад, уряд планує ввести податок на додану вартість для самозайнятих підприємців, які заявляють про річний дохід понад 1 мільйон гривень (це близько 24 000 доларів).

Ця лазівка широко використовувалася, в тому числі великими українськими компаніями та мережами ресторанів, для мінімізації податкових платежів,

– уточнили у Bloomberg.

Київ також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро (або 174 долари) звільнені від імпортних мит.

Зауважте! Українські законодавці повинні затвердити збалансований бюджет на наступний рік, щоб отримати схвалення МВФ.

Влада в Києві зазнала великого тиску. Як зазначають у тексті, Україна мала погодитися на вимоги МВФ після низки невдач цього року, зокрема поразки на полі бою, великий корупційний скандал і ініціативу США щодо припинення війни.

Київ зобов'язався:

"посилити політику", що підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність;

підтримувати економічне відновлення;

покращувати управління та інституційну спроможність для сприяння довгостроковому зростанню.

Доля угоди залежить від того, чи вирішить Європейський Союз долю використання заморожених активів.

Важливо! Рішення очікується наступного місяця. Невдача може поставити під загрозу фінансування МВФ.

Які ключові вимоги МВФ до України?

Міжнародний валютний фонд планує зосередиться на політиці, яка спрямована на підтримку макрофінансової стабільності України. Також фонд цікавить забезпечення стійкості державного боргу Києва. Про це раніше писали у Reuters.

Особлива увага приділятиметься таким реформам:

нарощування внутрішніх доходів держави; посилення боротьби з корупцією.

Зверніть увагу! Для донорів України боротьба з корупцією усередині країни залишається основною вимогою.

Що ще слід знати щодо ситуації з МВФ?