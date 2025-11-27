Для получения кредита от МВФ: Украина соглашается ввести "неприятные" изменения

Украинские власти согласились отменить несколько налоговых льгот. Таким образом Киев стремится обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда.

Что Украина должна сделать для помощи от МВФ?

Дело в том, что новый пакет помощи зависит от того, согласятся ли союзники использовать замороженные российские активы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В среду, 26 ноября, Международных валютный фонд объявил о достижении соглашения о четырехлетней программе на сумму около 8 миллиардов долларов. Это является позитивным сигналом для союзников Украины.

Совет кредитора из Вашингтона утвердит программу. Но Киев должен реализовать ряд мер по расходам.

Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширить свою налоговую базу,

– говорится в материале.

Действия, которые требуются от Киева, это – отмена ряда налоговых льгот для предприятий и домохозяйств. Например, правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые заявляют о годовом доходе более 1 миллиона гривен (это около 24 000 долларов).

Эта лазейка широко использовалась, в том числе крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, для минимизации налоговых платежей,

– уточнили в Bloomberg.

Киев также планирует отменить льготы для посылок, заказанных из-за рубежа. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро (или 174 доллара) освобождены от импортных пошлин.

Обратите внимание! Украинские законодатели должны утвердить сбалансированный бюджет на следующий год, чтобы получить одобрение МВФ.

Власти в Киеве подверглись большому давлению. Как отмечают в тексте, Украина должна была согласиться на требования МВФ после ряда неудач этого года, в частности поражения на поле боя, большой коррупционный скандал и инициативу США по прекращению войны.

Киев обязался:

"усилить политику", поддерживающую фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность;

поддерживать экономическое восстановление;

улучшать управление и институциональную способность для содействия долгосрочному росту.

Судьба соглашения зависит от того, решит ли Европейский Союз судьбу использования замороженных активов использования замороженных активов.

Важно! Решение ожидается в следующем месяце. Неудача может поставить под угрозу финансирование МВФ.

Какие ключевые требования МВФ к Украине?

Международный валютный фонд планирует сосредоточится на политике, которая направлена на поддержку макрофинансовой стабильности Украины. Также фонд интересует обеспечение устойчивости государственного долга Киева. Об этом ранее писали в Reuters.

Особое внимание будет уделяться таким реформам:

наращивание внутренних доходов государства; усиление борьбы с коррупцией.

Обратите внимание! Для доноров Украины борьба с коррупцией внутри страны остается основным требованием.

Что еще следует знать о ситуации с МВФ?