"Заважала" впертість Франції: на яких умовах Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС

Рішення про надання Україні 90 мільярдів євро європейські лідери схвалили ще у грудні 2025 року. Однак Київ досі не отримав перший транш – усе через суперечки довкола кредиту.

Чому Франція "заважала"?

Ледве не найбільший опір наразі чинить Франція, що провокує дедалі більше розчарування серед союзників. Детальніше розповіли в Politico, з журналістами якого спілкувалися дипломати.

Хоча механізм фінансування погоджено, відкритим залишалося питання критеріїв участі. Нещодавно Париж зажадав внесків від третіх країн, зокрема Великої Британії, пояснюючи це тим, що держави ЄС не мають самостійно покривати виплату відсотків.

Франція була дуже впертою і важкою у просуванні своєї позиції,

– сказав один із дипломатів.

Розбіжності вже не раз призводили до затримок. Ймовірно, переговори зайшли в глухий кут, а посадовці шукали рішення, аби не допустити браку фінансування України на початку квітня.

Зокрема, до останнього не було відомо, чи буде питання про позику включено до порядку денного засідання послів держав-членів ЄС у середу, 4 лютого.

До речі! Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо затримки виплат, наголошуючи на складності перших місяців року для України. "А січень, лютий і березень як наша країна живе? Чи вона поставила все на паузу й сказала: окей, починаємо рік цього разу з 1 квітня?" – сказав президент.

Що вирішили європейські посли?

Однак Рада ЄС все ж погодила правову базу для надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на основі спільних запозичень.

Посли підтримали початкову пропозицію Єврокомісії щодо розподілення коштів: 30 мільярдів євро спрямують на макроекономічну підтримку через MFA або в межах Ukraine Facility, а ще 60 мільярдів євро – на інвестиції в оборонпром і закупівлю військової техніки. Озброєння коштом кредиту закуповуватимуть насамперед у виробників з України та ЄС, однак у разі термінової потреби це можна буде зробити в інших країнах. Відсотки за кредит сплачуватимуть із бюджету ЄС. Фінансування буде пов'язане з дотриманням суворих умов з боку України, як-от верховенство права й боротьба з корупцією.

Сьогоднішня угода демонструє, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну та її народ,

– сказав міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

Зверніть увагу! В ініціативі беруть участь 24 країни (Словаччина, Угорщина та Чехія відмовилися).

Що ще варто знати про кредит?