Розкол у Європі: Франція блокує використання кредиту ЄС на ракети для України

Євросоюз погодився надати Україні кредит на 90 мільярдів євро, частина якого мала піти на закупівлю зброї. Однак Франція блокує використання цих коштів на придбання британських ракет.

Чому Франція блокує закупівлю ракет?

Мова йде про далекобійні ракети Storm Shadow, які дозволяють Києву бити вглиб Росії, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Україна отримає 90 мільярдів євро від Євросоюзу: чи стане така допомога боргом

Раніше коаліція з 11 європейських держав запропонувала дозволити Україні використати частину кредиту ЄС на закупівлю британського озброєння. Проте у Парижі наполягають, що ці гроші необхідно витрачати всередині Євросоюзу.

За підрахунками України, цього року вона потребує близько 24 мільярдів євро на закупівлі військової техніки поза ЄС.

Серед іншого йдеться про далекобійні ракети, які країни блоку не завжди можуть надати у достатній кількості.

У Європі розглядають британські Storm Shadow як один із варіантів закрити цю потребу. Учасники "Коаліції охочих" пропонують чотирирівневу систему закупівель, яка фактично поставить Лондон на перше місце перед США у постачанні зброї Україні.

Однак Франція стала очевидним противником цієї ідеї. Париж просуває курс на стратегічну автономію ЄС від союзників, насамперед від США, особливо на тлі розбіжностей із Дональдом Трампом через його заяви щодо Гренландії,

– говорять дипломати.

Французька сторона хоче, аби кредит для України стимулював передусім "оборонку" Євросоюзу, навіть якщо це не відповідає нагальним потребам Києва.

Зауважте! Позиція Парижа вже викликала критику в ЄС. Європа побоюється, що це ускладнить здатність України захищатися від російських атак.

Що відомо про кредит у 90 мільярдів?

На саміті у грудні 2025 року лідери ЄС погодили Україні кредит у 90 мільярдів євро. Він розрахований на 2026 – 2027 роки, повідомив у соцмережах голова Євроради Антоніу Кошта.

Днями і Європарламент дав "зелене світло" цій позиці, ухваливши пропозицію Ради ЄС.

Поразка України збільшила б ризик агресії Росії проти однієї з держав-членів або країни в сусідстві з Україною, включаючи країни-кандидати, і мала б прямі та непрямі наслідки для безпекової та економічної ситуації в Союзі,

– пояснили надання кредиту в Європарламенті.

За рішенням законодавців, ЄС зможе використовувати запозичення на ринках капіталу, щоб надати кредитні кошти Києву.

Для забезпечення позики використають резерви європейського бюджету.

Водночас три країни не братимуть жодних фінансових зобов'язань щодо кредиту:

Чехія;

Словаччина;

та Угорщина.

Варто знати! Кредит ЄС нададуть "під 0%". Україні не доведеться повертати позику, доки Росія не компенсує збитки, завдані війною.

Куди хочуть використати кредит?