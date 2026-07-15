Україна витратить частину кредиту ЄС на закупівлі в Китаю: Брюссель дав особливий дозвіл

Євросоюз дозволив Україні витратити гроші першого траншу із кредиту у 90 мільярдів євро на закупівлю дефіцитних деталей до дронів. Купуватиме компоненти Київ у Китаю.

Який дозвіл надав Євросоюз

Мова йде про частину із 6 мільярдів євро оборонної підтримки, які нещодавно надав Євросоюз, пише Financial Times.

За умовами позики ЄС кошти мають використовуватися на закупівлю оборонної продукції переважно у Європі, Україні або схвалених союзників, наприклад. Канади.

Закупівлі зброї за кошти кредитної програми ЄС в інших країнах можливе, але лише за певних умов:

держави укладуть із ЄС безпекове партнерство;

союзники долучаться до схеми кредитування та нададуть значну підтримку Україні.

На цих умовах, зокрема, Велика Британія приєдналася до програми.

У такий спосіб Брюссель захищає інтереси безпеки та оборони» ЄС під час закупівель озброєнь Україною.

Водночас регламент ЄС містить винятки, за якими Київ може звернутися за спеціальним дозволом до Брюсселя, якщо певну продукцію неможливо достатньо швидко або в необхідних обсягах придбати в Євросоюзі та в партнерів.

Цим і скористалися Україна та отримала можливість купити дефіцитні деталі для дронів у Китаю за європейські гроші.

Чому Брюссель дозволив закупівлі

Попри торгівельне протистояння з Китаєм та звинувачення у підігруванні Росії, Брюссель змушений був піти на винятки щодо використання кредиту.

Річ у тім, що наразі Європа та інші союзники не здатні забезпечити повністю потреби України у компонентах для виробництва безпілотників.

Тоді як, за словами українських посадовців, дрони нині особливо результативні на полі бою, і на них припадає близько 80% втрат російських військових.

Водночас у Брюсселі визнають, що українська оборонна промисловість наразі залежить також і від китайських компонентів.

Тож, рішення Брюсселю підкреслює прогалини, які наразі існують в оборонному виробництві ЄС. Хоча Європа прагне пов'язати підтримку України із закупівлями перш за все на континенті, наразі вона не здатна забезпечити Київ усім необхідним.

Нагадаємо, у кредитній програмі Євросоюзу на наступні два роки 60 мільярдів євро передбачено на закупівлю озброєнь. Перший оборонний транш Україна отримала у червні цього року.