Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про кредит, який дозволить придбати зброю для України?

За інформацією видання, переговори щодо відповідної угоди тривали кілька місяців. Сторони значною мірою узгодили її під час саміту НАТО в Анкарі. Офіційно про запуск програми можуть оголосити вже наступного тижня на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, у якій також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Bloomberg, Україна отримає ці кошти у вигляді цільового кредиту для закупівлі оборонної продукції. Водночас британський уряд робитиме фінансовий внесок у міру того, як Україна використовуватиме кредит на закупівлю військової техніки у британських компаній.

Як зазначає видання, ця домовленість стала кроком назустріч Великій Британії після того, як сторонам раніше не вдалося погодити її участь у європейському оборонному фонді SAFE обсягом 150 мільярдів євро. Тоді переговори зайшли в глухий кут через суперечки щодо умов доступу Лондона до програми.

Водночас нинішні переговори щодо кредиту для України просуваються швидше. Деякі країни ЄС, зокрема Нідерланди, виступають за якнайшвидше укладення угоди, оскільки це спростить закупівлю британського озброєння для України.

За інформацією Bloomberg, європейські дипломати вважають, що останніми місяцями Україна змогла здобути тактичну перевагу над Росією завдяки успішним ударам по важливих об'єктах на території країни-агресора. Саме тому союзники прагнуть якнайшвидше посилити українську армію додатковими засобами протиповітряної оборони та іншим озброєнням до початку зимового періоду.

Крім того, сторони планують окремо укласти угоду про доступ Великої Британії до фонду ЄС для інвестицій у технологічні компанії. Втім, її підписання поки відклали через зміну уряду у Великій Британії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що головний пріоритет для України залишаються системи ППО Patriot та ракети до них, адже країна поки не має власної антибалістичної системи. За його словами, Україна прагне отримати від США ліцензію на виробництво ракет до Patriot, забезпечити їх фінансування за підтримки європейських партнерів, а також продовжує переговори про постачання додаткових ракет, поки власної системи ще немає.