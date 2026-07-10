Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 9 липня, повідомляє 24 Канал.

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Чи співпрацюватиме Україна з Mitsubishi?

У Володимира Зеленського запитали, чи планує Україна координувати дії з Японією або компанією Mitsubishi щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot.

Президент у відповідь заявив, що Mitsubishi дійсно демонструє дуже високий рівень виробництва ракет Patriot. За його словами, це один із найкращих прикладів того, як після отримання американської ліцензії можна розгорнути власне виробництво антибалістичних ракет.

Ми б хотіли їх бачити в Україні, безумовно, з задоволенням. Хотіли би обмін досвідом, але це залежить від бажання японської сторони. Ми дуже поважаємо Японію, їх технології, їх розвиток,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Україна готова ділитися власними напрацюваннями, адже країни мають багато напрямів для спільної роботи.

Нагадаємо, останнім часом Україна стикнулася з великим дефіцитом ракет PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot, через що стало важче протидіяти ворожій балістиці.

На тлі чергової масованої атаки міністр оборони Михайло Федоров звернувся до партнерів із проханням тимчасово виділити Україні PAC-3 зі своїх складів, а згодом замістити їх за допомогою українських майбутніх постачань.

9 липня Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Водночас, за його словами, цього все одно буде недостатньо.