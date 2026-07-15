Какое разрешение предоставил Евросоюз

Речь идет о части из 6 миллиардов евро оборонной поддержки, которую недавно предоставил Евросоюз, пишет Financial Times.

По условиям кредита ЕС средства должны использоваться на закупку оборонной продукции преимущественно в Европе, Украине или у одобренных союзников, например, в Канаде.

Закупки оружия за счет средств кредитной программы ЕС в других странах возможны, но только при определенных условиях:

государства заключат с ЕС партнерство в сфере безопасности;

союзники присоединятся к схеме кредитования и окажут значительную поддержку Украине.

На этих условиях, в частности, Великобритания присоединилась к программе.

Таким образом Брюссель защищает интересы безопасности и обороны ЕС при закупках вооружений Украиной.

В то же время регламент ЕС содержит исключения, в соответствии с которыми Киев может обратиться за специальным разрешением в Брюссель, если определенную продукцию невозможно достаточно быстро или в необходимых объемах приобрести в Евросоюзе и у партнеров.

Им и воспользовалась Украина, получив возможность купить дефицитные детали для дронов у Китая за европейские деньги.

Почему Брюссель разрешил закупки

Несмотря на торговое противостояние с Китаем и обвинения в потакании России, Брюссель был вынужден пойти на исключения в отношении использования кредита.

Дело в том, что на данный момент Европа и другие союзники не в состоянии полностью обеспечить потребности Украины в компонентах для производства беспилотников.

В то время как, по словам украинских чиновников, дроны сейчас особенно эффективны на поле боя, и на них приходится около 80% потерь российских военных.

В то же время в Брюсселе признают, что украинская оборонная промышленность в настоящее время зависит также и от китайских компонентов.

Таким образом, решение Брюсселя подчеркивает пробелы, которые в настоящее время существуют в оборонном производстве ЕС. Хотя Европа стремится увязать поддержку Украины с закупками прежде всего на континенте, пока она не способна обеспечить Киев всем необходимым.

Напомним, в кредитной программе Евросоюза на следующие два года 60 миллиардов евро предусмотрено на закупку вооружений. Первый оборонный транш Украина получила в июне этого года.