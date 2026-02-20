Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні на суму 90 мільярдів євро, – Financial Times
- Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні на 90 мільярдів євро, що загрожує фінансовому пакету, погодженому для підтримки України у 2026-2027 роках.
- Це рішення може вплинути на пов'язані з ним кредити, зокрема на 8 мільярдів євро від МВФ, і було ухвалене на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині.
Угорщина заблокувала рішення Євросоюзу про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Вето наклав угорський посол при ЄС.
Про це повідомляє Financial Times.
Що тепер буде з кредитом ЄС для України?
Для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Союзу. Відтак позиція Будапешта фактично зупинила процес.
Кредит погодили ще у грудні. Він мав стати ключовим джерелом фінансування України у 2026 – 2027 роках. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія дали згоду за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки або погашення позики – ці гарантії мали взяти на себе інші 24 країни ЄС.
Фінансова підтримка вважається критично важливою, оскільки вже у другому кварталі 2026 року Україна може зіткнутися із суттєвим дефіцитом бюджету.
Крім того, затримка з боку ЄС ставить під питання ще одне джерело коштів – кредит на 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Його виділення, за даними видання, напряму пов’язане з отриманням європейського пакета.
Рішення Будапешта ухвалене на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. Уряд Віктора Орбана, який ризикує програти, традиційно критикує допомогу Києву. Сам прем’єр неодноразово називав фінансову підтримку України "витратою грошей платників податків Євросоюзу".
Угорщина також заблокувала 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Наразі 20-й пакет санкцій активно просуває головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона тисне на представників європейських столиць, щоб обмеження були готові до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україн
Раптом перепоною на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета стала Угорщина.
Будапешт вимагає, аби з майбутніх списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії.